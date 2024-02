Esercito: il “Vulture” alla “Nuceria Paganorum Half Marathon”

Si è tenuta nei giorni scorsi, nell’ambito degli appuntamenti podistici regionali, la prima edizione della Nuceria Paganorum Half Marathon, svoltasi lungo i principali assi viari di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani sulla distanza di 21.097 km, alla quale ha preso parte il personale del battaglione trasmissioni Vulture dell’Esercito italiano.

La mezza maratona ha visto una partecipazione complessiva di 1.200 podisti provenienti da tutta Italia, tra i quali i militari atleti del Vulture.

Vincitore dell’edizione 2024 è stato il Primo Graduato Gilio Iannone, ex atleta del Centro Sportivo dell’Esercito e Campione italiano di atletica leggera in numerosi campionati nazionali tra cross, pista e strada che ha tagliato per primo il nastro dell’arrivo con il tempo di 1h13’09’’.