Sindaco Napoli obbedisce a De Luca: lungomare e centro storico di Salerno chiusi.

Lungomare di Salerno e villa comunale chiusi nei fine settimana (sabato e domenica) fino al 3 dicembre. A stabilirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il quale ha chiesto al Prefetto la convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza.

Questo pomeriggio (ore 17.30) si terrà, spiega il primo cittadino, “un incontro per discutere e concordare le azioni da mettere in campo per garantire il rispetto di quanto previsto per il contenimento della pandemia, ovvero l’uso della mascherina, il distanziamento e la sicurezza nelle zone perimetrate e chiuse quali la villa Comunale e il lungomare nonché per il controllo e il rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità dopo le ore 22”.

Da questo sabato, e fino al 3 dicembre, si avrà la chiusura del Lungomare cittadino (con annessa spiaggia di Santa Teresa) e della Villa Comunale.

“Nel mese di ottobre – sottolinea il sindaco Napoli – si è registrata una impennata nei contagi. Sono numeri circoscritti ma dobbiamo fare in modo che la situazione rimanga sotto controllo. Per fare questo, bisogna fare in modo che questi numeri di contagi rimangano stabili o addirittura vadano a decrescere. Questo si può ottenere rispettando rigidamente i protocolli, indossando la mascherina, non assembrandosi. Sulla scorta delle determinazioni anche regionali, terremo chiuse anche le passeggiate sul lungomare e in villa comunale per evitare che questi possano trasformarsi in luoghi di diffusione del contagio. Verificherò se ci sono anche le condizioni per chiudere altri luoghi, come può essere piazza Abate Conforti, e non solo”. (ANSA).