Coronavirus, aggiornamento 23 febbraio, 38 decessi e 1.436 nuovi casi (1.008 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Scende al 9,53% il tasso di incidenza che ieri, in Campania, era salito al 10,83%. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione Campania sono 1.436 (di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 15061 tamponi esaminati.

Sale a 38 (ieri 22) il numero dei decessi: 17 nelle ultime 48 ore, 21 in precedenza ma registrati ieri. Alto anche il numero dei guariti: 2117 persone.

In merito all'occupazione dei posti letti, continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva – oggi 132, ieri 125 – come nella degenza, oggi 1327 mentre ieri erano 1319.