Il commercio? Meglio Locale! Iniziativa del Gal Terra è Vita per sostenere l’economia territoriale.

Meglio Locale è l’iniziativa del GAL Terra è Vita per stimolare l’economia locale attraverso la valorizzazione di prodotti, servizi e professionalità del territorio.

Il servizio di promozione e prenotazione on-line, inizialmente riservato ai soli ristoratori con attività nei comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare, a breve verrà esteso a negozi, uffici, aziende, botteghe e industrie.

Il funzionamento è semplice. I ristoratori inseriscono la loro offerta sul sito del Gal Terra è Vita (https://www.galterraevita.eu/meglio-locale/) e dalla stessa pagina gli utenti possono visionare e aderire alle proposte.

Meglio Locale è un modo semplice per fare un regalo di qualità contribuendo, al contempo, a sostenere l’economia locale.

“In questo periodo di crisi abbiamo ritenuto indispensabile creare un servizio digitale che potesse aiutare i ristoratori, innanzitutto, a non perdere contatto con la clientela – dichiara Giovanni Giugliano, direttore del GAL Terrà è Vita – l’iniziativa verrà estesa presto ad altre categorie commerciali, ma il nostro invito adesso è rivolto ai ristoratori dell’area affinché si iscrivano numerosi nel nostro database per beneficiare delle numerose iniziative che svilupperemo per aiutare il commercio di prossimità”.

Le piccole realtà, spesso di eccellenza, sono risultate essere quelle più penalizzate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria generata dalla pandemia mondiale. “Meglio Locale – conclude il presidente del GAL Francesco Gioia – è una risposta moderna ed efficace per accompagnarli verso un futuro in cui sia sempre più chiaro che spendere locale significa spendere meglio”.