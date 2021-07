E’ NATO L’ INTERACT CLUB SALERNO EST: PRESIDENTE IL GIOVANISSIMO RENATO MOSCATI.

E’ il quindicenne Renato Moscati, che frequenterà il terzo anno del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, il primo Presidente del nuovo “Club Interact Salerno Est” formato da giovanissimi rotariani aventi un’età compresa dai 12 ai 18 anni pronti a scoprire i valori del Rotary: quelli del servizio e dell’amicizia. Circa trenta neosoci si sono riuniti presso “Villa Moscati” di Pontecagnano Faiano dov’è stata ufficializzata la nascita del nuovo Club interactiano fortemente voluto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, Dino Bruno, e dal Delegato Distrettuale della “Fellowship degli Scout Rotariani”, Fabrizio Moscati. ” In voi vediamo il futuro del Rotary” – ha affermato il Presidente Dino Bruno – ” Insieme dobbiamo cercare di cambiare il mondo in meglio e aiutare chi è più debole di noi”. Tra i giovani interactiani ci sono diversi scout come ha evidenziato il dottor Fabrizio Moscati:” Il mondo dei rotariani e degli scout sono molto vicini, fin dalla loro fondazione. Insieme organizzeremo tante iniziative”. Il Presidente Renato Moscati ha illustrato alcuni dei progetti che saranno messi in campo durante l’anno:” Sicuramente coinvolgeremo le scuole del territorio in iniziative dedicate all’ambiente” e presentato i componenti del “ Consiglio Direttivo”: Giuseppe Garofalo (Vicepresidente), Lidia Bruno (Segretario), Comincio Bartoli (Prefetto), Arcangelo Moles (Tesoriere). Consiglieri: Federica Turchi, Wanda Maio, Maria Rosa Lambiase. Tutti i nuovi soci dell’Interact Club Salerno Est sono stati spillati dai rotariani presenti tra i quali la Presidente Incoming del Rotary Est, la dottoressa Marilena Montera. Sono intervenuti. l’Assistente del Governatore Massimo Franco, l’avvocato Ciro Senatore, che ha ricordato il motto rotariano:” Il Rotary crea opportunità”; il Delegato “Scambio Giovani” del “Distretto Rotary 2100” Claudio Polese; il Past Governor Marcello Fasano che ha annunciato che:” Il Rotary del futuro ha deciso di consegnarsi nelle mani dei giovani: ci aspettiamo molto da voi!”; il Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Michele Landi e il Presidente dell’Interact Club Salerno Matteo Viviani.(FOTO FILIPPO MOSCATI)

Aniello Palumbo .