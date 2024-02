Droga, Carabinieri arrestano 16enne per spaccio, mezzo chilo di hashish in casa

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un 16enne di Salerno gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’arresto, si legge in una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Salerno, rientra nell’ambito della massiccia operazione di controllo del territorio svolto dai carabinieri al fine di prevenire lo spaccio e il consumo delle sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi.

I controlli vengono eseguiti in tutti i luoghi di maggiore frequentazione: dalle scuole alle discoteche, dai bar alle zone della movida.

Il 16enne arrestato ieri era stato notato dai carabinieri Nor di Salerno che, su un auto ‘civetta’, controllavano la zona di Pastena.

Ad insospettire i militari il suo “camminare con fare sospetto” in via Martiri Ungheresi dove ha incontrato un altro giovane.

Fermati entrambi, i carabinieri hanno eseguito delle perquisizioni e “nelle tasche del giubbino e dei pantaloni” del 16enne “venivano rinvenuti circa 21 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish divisa in varie dosi”.

Da qui la decisione di effettuare anche una perquisizione domiciliare.

Nella camera del minore sono stati rinvenuti e sequestrati “5 panetti di hashish più 2 pezzi della medesima sostanza per un peso complessivo di 488 grammi.

Lo stupefacente era stato opportunamente occultato dal minore all’interno di uno zaino mentre in un cassetto venivano reperiti due bilancini di precisione con tracce di sostanza ed un coltello anch’esso recante tracce di hashish oltre ad altro materiale idoneo al confezionamento”.

Visti i gravi indizi rinvenuti in ordine al reato di spaccio il 16enne è stato condotto al Cpa in attesa dell’udienza di convalida innanzi al gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno.