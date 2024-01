Donne per la Pace da Salerno a Brescia

Le Donne Per la Pace di Salerno aderiscono all’appello delle Donne in cammino per la pace di Brescia per la creazione di momenti di mobilitazione per la pace e contro ogni logica di guerra, previsti per sabato 27 gennaio, giornata della memoria.

L’iniziativa, una sorta di staffetta ideale che metterà in rete le donne di svariate città, prevede un’unica parola d’ordine: CESSATE IL FUOCO

Queste 14 lettere saranno apposte su cartelli retti da 14 donne.

14 donne vestite di nero, simbolo di lutto, per affermare un rifiuto non passivo e non più privato delle logiche di morte

Con uno straccio bianco al braccio, simbolo delle proteste contro la guerra e, nella sua semplicità, gesto di pace.

L’appuntamento è a Salerno sabato 27 gennaio alle ore 18.00 a piazza Portanova

Invitiamo quanti condividono questo messaggio a partecipare senza segni distintivi o bandiere diverse da quelle per la pace

DONNE PER LA PACE DI SALERNO