Prevenzione alla guida sicura, incontro al Da Procida venerdì 26

Si svolgerà venerdì 26 gennaio 2024 dalle ore 10.20 alle ore 12.20 l’incontro educazionale sulla PREVENZIONE ALLA GUIDA SICURA, presso l’Aula magna del Liceo scientifico statale G. Da Procida di Salerno, in via Gaetano de Falco. Parteciperanno tre classi liceali, due quinte ed una quarta, in totale 80 studenti diciottenni.

Si aprirà con il saluto dell’Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno – Paola De Roberto, del Presidente dell’Automobile Club Salerno – Vincenzo Demasi e del Direttore del SerD (servizio di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle diverse forme di dipendenze patologiche) dell’ASL di Salerno Antonietta Grandinetti. Seguiranno due interventi sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti e loro interazione con la guida, a cura del SerD, con il supporto della dirigente psicologo Dr.ssa Luisa Gagliardi e della dirigente medico Dr.ssa Giulia M. Calabrese.

La relazione tecnica, a cura dell’Automobile Club Salerno, è affidata al pilota Sig. Angelo Marino, che successivamente dimostrerà la pericolosità alla guida dall’uso dello smart phone, grazie al simulatore di guida messo a disposizione dall’Automobile Club di Salerno; seguiranno domande e dibattito.

Con l’occasione, verrà presentata l’innovativa APP “Mind Your Snap”, espressamente dedicata all’autocontrollo dello stato di attenzione dell’utente, con numerose funzionalità e molti richiami utili alla sicurezza stradale. È necessario generare maggiore consapevolezza dei rischi alla guida: l’Italia annovera oltre 3.000 morti all’anno e 223.000 feriti in 166.000 incidenti stradali; un tributo troppo elevato per non agire.

La Fondazione Carlo Mendozzi ETS, nell’ottica della propria mission di agire a fin di bene nel sociale e particolarmente nelle aree di fragilità, ha individuato nel SerD e nell’Automobile Club di Salerno, i partner ideali per intervenire in città. Contattando la scuola superiore, è stata concessa la disponibilità alla giornata di formazione, grazie alla sensibilità dei docenti e dirigenti scolastici, in primis la Dott.ssa Annalaura Giannantonio, ed anche come previsto dal Ministero.

L’esperienza con gli alunni, e la produzione dell’APP, è stata organizzata dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS, che vuole sensibilizzare la popolazione giovanile sulla gravità del pericolo di guida in condizioni non ottimali, sia per abusi ma anche più semplicemente dovuto alla distrazione, considerando che le statistiche europee attestano nell’errore umano la causa del 90% degli incidenti. Ovviamente non è solo un problema giovanile, ma certamente l’educazione civica è una parte importante della formazione dell’individuo nell’ambito sociale.

La collaborazione fattiva del SerD e dell’ACI Salerno ha consentito di avvicinare i ragazzi al fenomeno che purtroppo li tocca da vicino, e rappresenta ad oggi la prima causa di morte nella fascia di età sino a 30 anni.

“Non siamo certo i primi a parlare di guida sicura”, precisa Sergio Galzigna, segretario della Fondazione Carlo Mendozzi ETS, “ma ognuno di noi può dare il proprio contributo alla guerra laica contro le morti in strada. I giovani devono popolare le prime pagine dei giornali per i loro tanti meriti, non certo per le loro stragi serali. Abbiamo costituito un’APP innovativa per agevolare i giovani fruitori all’autoanalisi della propria prontezza di riflessi, con risultati confrontabili ed anonimi, proprio per cercare la strada del guidatore designato, un amico, astemio per una sera”.