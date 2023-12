Dölker a cento anni da Vietri sul Mare, presentazione del libro giovedì 14

Si terrà giovedì 14 dicembre alle ore 18, nell’aula consiliare del comune di Vietri sul Mare, la presentazione del libro “Dölker a cento anni da Vietri sul Mare” di Giorgio Napolitano, con la prefazione di Matilde Romito, edito da Puracultura. “Il primo periodo della ceramica vietrese assume articolata fisionomia in un percorso ceramico a ‘raggiera’; l’imprenditoria di Gunther Studemann, l’individualità di Margarethe Thewalt Hannasch e di Sophia Van Stolk, l’adesione del giovane Gambone e dei ceramisti vietresi, lo spiccato senso plastico dei modellatori, l’entusiasta originalità delle decoratrici straniere, inducono una trama costruttiva ceramica con fulcro la creatività e sensibilità artistica di Riccardo Dölker. I nostri studi e ricerche tendono ad individuare negli anni dal 1923 al 1927, in relazione alla sua attività, la configurazione costruttiva del periodo tedesco della ceramica vietrese ancora prima della produzione della Industria Ceramica Salernitana di Max Melamerson. Pertanto oggi, nel 2023, cade il centenario delle prime realizzazioni di quello straordinario periodo di cui ancora oggi si avverte l’incanto”, spiega Napolitano, che ha realizzato il volume di 96 pagine a colori, per la collana Storie di Ceramica di Puracultura, con il sostegno del Comune di Vietri sul Mare e il supporto entusiasta al progetto del delegato alla Ceramica, Daniele Benincasa. Alla presentazione prenderanno parte il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone; il delegato alla Ceramica, Daniele Benincasa; l’autore Giorgio Napolitano, storico di arti applicate, esperto di ceramica meridionale del XX secolo; il direttore editoriale di Purcultura, Antonio Dura. Modera l’incontro la giornalista Claudia Bonasi.

Al termine della presentazione una copia del volume sarà data in omaggio dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare a tutti i presenti.