Apericena di Natale alla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus sabato 16

Insieme per contribuire allo sviluppo delle progettualità della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, insieme con gioia, musica, amicizia e solidarietà.

”La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Prendendo spunto dalle parole dell’indimenticabile maestro Ezio Bosso che nasce l’organizzazione dell’evento “Apericena di Natale”, fondata sull’importanza di stare insieme e costruire opportunità di crescita reciproca.

Una serata di festa, emozioni e divertimento in programma sabato 16 dicembre dalle ore 18.30 in via del Tonnazzo, nei locali della sede della Fondazione Anffas di Fuorni (Salerno).

Essere in tanti per vivere tutti insieme una serata di festa e per sostenere progetti ed iniziative di inclusione sociale. E’ lo scopo della serata che si annuncia con un fitto programma di musica jazz dal vivo, di canti natalizi, di performance teatrali che trasporteranno gli invitati in un mondo di emozioni e magia.

“Un brindisi di Natale, un gesto importante, che va al di là del semplice formalismo, di condivisione di nuovi progetti e percorsi per le persone con disabilità che offrirà la possibilità di conoscere le progettualità della Fondazione e di far germogliare nuove sfide, è quanto ha dichiarato Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus e Anffas Onlus Salerno.

Il Natale è simbolo di rinascita, rinnovamento e cambiamento, ma anche di speranza e fiducia, fiducia che con il supporto del territorio si possa contribuire a migliorare le progettualità a sostegno delle persone con disabilità finalizzate ad una migliore qualità di vita”.

Ma Natale significa anche regali e così grazie alla generosità di diversi partner saranno distribuiti ai partecipanti dell’evento diversi premi che saranno sorteggiati nel corso della serata. Ci sono una varietà di articoli, maglie firmate dai giocatori della Salernitana, cene e degustazioni, biglietti per spettacoli teatrali al Teatro Verdi e al Teatro Ghirelli, una scultura originale dell’artista Enzo Bianco, Quadri di “Voci di Dentro”, fotografie artistiche, esperienze di relax “per due persone”, cesti di Natale con prelibatezze gastronomiche.

La partecipazione prevede una donazione minima a persona di € 35 che andrà interamente a sostegno dei progetti della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus.

Per partecipare all’Apericena di Natale, ricevere info e prenotarsi per la serata basta contattare il 333 1989026.