“Incontro Pubblico “Il caso Fonderie Pisano” – Venerdì 15 con il già Ministro Sergio Costa

Il prossimo venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 17.30, a Salerno, presso la Sala Molinari del Complesso dei Cappuccini in Piazza San Francesco, si terrà un incontro pubblico sul “Caso Fonderie Pisano”.

Lo studio Spes ha dimostrato in maniera inconfutabile gli effetti dannosi sui residenti della Valle dell’Irno, tale risultato dovrebbe bastare a giustificare l’emissione immediata di un’ordinanza di chiusura contingibile e urgente dell’opificio in questione da parte del Sindaco di Salerno e del Governatore della Campania. I cittadini chiedono, con urgenza, un passaggio dalle parole ai fatti e l’adozione di misure concrete per porre fine a questa situazione insostenibile.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione in merito alla battaglia che stanno portando avanti la comunità e le varie associazioni, interverranno: la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, il rappresentante del locale Gruppo territoriale, Arturo Cosenza e, tra i relatori, il Consigliere regionale Michele Cammarano, il Consigliere comunale Catello Lambiase, il Presidente dell’Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte, ed il già Deputato Nicola Provenza, i quali faranno chiarezza sulla situazione attuale, fornendo ulteriori dettagli sul tema. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’On. Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati, già Ministro dell’Ambiente. Il dibattito sarà curato dalla moderatrice Claudia Pecoraro, Consigliera al Comune di Salerno per il Movimento 5 Stelle. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a supporto di un’importante questione di rilevanza ambientale, sociale ed economica come il “Caso Fonderie Pisano”.