Dissesto idrogeologico, Vietri (FdI): “Ennesimo fallimento di Provincia e Regione Campania”.

“I numerosi danni che il maltempo sta continuando a provocare nel salernitano scaturiscono dalle gravi negligenze di Provincia di Salerno e Regione Campania, entrambe a guida Pd, in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Ciò che sta avvenendo in questi giorni, nella Valle dell’Irno e nell’Agro nocerino sarnese, ma anche in altre zone della provincia, è la palese dimostrazione della totale incapacità del centrosinistra di utilizzare le decine di migliaia di euro di fondi statali per mettere in campo interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio salernitano. Esprimo – continua Vietri – la mia vicinanza alle popolazioni che stanno subendo danni alle proprie case o attività. L’approssimarsi dell’inverno e le sempre più gravi conseguenze legate al cambiamento climatico, impongono una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico che porti finalmente al superamento di ritardi, inefficienze, mala burocrazia” conclude Vietri.