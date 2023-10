Decadenza del sindaco di Sarno, la maggioranza diserta la prima convocazione del consiglio comunale

“La maggioranza contro le sentenze passate in giudicato ha disertato il consiglio comunale e si prende gioco delle istituzioni. Un gioco che sta pagando l’intera comunità sempre più beffeggiata e mortificata visto che oramai si vede protagonista più della cronica giudiziaria a discapito di quella politica con la P maiuscola. Del resto abbiamo assistito a qualcosa di simile al rimpasto di giunta prima della comunicazione del prefetto, quando l’ex vicesindaco Roberto Robustelli (poi dimessosi) – ritenuto bravissimo fino a quel momento – viene sacrificato per chi magari prima di andare al Comune va a prendere le consegne dal vero sindaco. L’unico presente della maggioranza era il consigliere comunale Toti Orza e di questo va ringraziato perché la sua presenza e un modo per non rendersi complice di questo malaffare”.

Così Antonio Mancuso e Domenico Crescenzo, rispettivamente consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia a Sarno, hanno commentato le vicende della prima convocazione del consiglio comunale in cui si doveva prendere atto della decadenza del sindaco dopo la condanna penale passata in giudicato per le nomine Asi.