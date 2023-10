Danza, sabato 4 novembre arriva a Salerno la V edizione di Intensive Day

INTENSIVE Day sta per fare il suo ritorno a Salerno con la sua V edizione, in programma per il 4 novembre 2023, presso il Centro Sociale di Salerno. Questo laboratorio offre una full immersion nel mondo del Jazz Funk, sotto la guida esperta di ALESSIA LANDI ballerina televisiva di talento, le sue lezioni spesso sold-out, sono sempre coinvolgenti, gli allievi sperimentano nuovi movimenti con molti input, crea un’atmosfera serena e incoraggiante che permette di essere senza paura, ispirati e “affamati” di danza! Con la direzione artistica di Carmine Landi, anche questa edizione si preannuncia come un’entusiasmante e proficua esperienza per tutti coloro che amano la danza.

La sessione di formazione, distribuita durante l’arco della giornata, consentirà ai partecipanti provenienti da tutta Italia, di perfezionare le loro competenze e sperimentare nuove sfide artistiche. Alla fine delle lezioni, gli allievi saranno i protagonisti dello showcase, la sala si trasformerà in un luogo di ispirazione e crescita, dove la bellezza del movimento e l’arte dell’espressione corporea saranno celebrate e condivise con il pubblico in modo unico ed indimenticabile.

ALESSIA LANDI è nata a Salerno, ballerina televisiva si è formata artisticamente alla School Cruisin’ Art’s di Roma con Omid lghani e Marisa Ragazzo e all’Accademia Modulo Factory di Milano con Laccio, Shake, Kris, Susanna Beltrami. Ha preso parte a vari programmi TV fra i quali “La sai l’ultima?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a Minacelentano” RAI 1, “Dance Dance Dance” FoxLife, “Dance With Cosmopolitan” FashionTV/SKY, “Nokep Generation” SKY/Canale229; in diversi Videoclip fra questi “A un passo da te” di A. Celentano e Mina, “Prisencolinensinainciusol” di A. Celentano, con R. Bolle, “Le canzoni alla radio” di M. Pezzali; in vari Live Show fra i quali Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro, Elettra Lamborghini Party Collection, Milano Fashion Week, RADIO 105 Swipeup, Nika Paris.