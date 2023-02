Crollo ponte Molina a Vietri, il punto della Soprintendenza.

In riferimento agli eventi atmosferici avversi, che hanno provocato il crollo di parte dello storico ponte Medioevale alla località Molina tra i giorni 4 e 5 febbraio, a seguito dell’incontro tenutosi tempestivamente alla casa Municipale con il Soprintendente ABAP di Salerno Dott.ssa Bonaudo, con i Funzionari della Soprintendenza Dott.ssa Silvia Pacifico e Dott. Antonio Falchi, dell’UTC, con il Sindaco e la Giunta Comunale, sono state chiarite le possibili cause determinanti il crollo di parte di un bene, per la tutela del quale Comune e Soprintendenza stavano approntando strategie condivise di intervento, rispetto alle quali si era evidenziata, in primo luogo, la necessità di chiarire la proprietà, già dal Comune diffidata a provvedere alla messa in sicurezza del bene.

Dal costruttivo incontro odierno, è emersa la comune volontà di procedere ad una necessaria e immediata messa in sicurezza ad-horas dell’opera non interessata dal crollo.

Solo successivamente, e comunque in breve tempo, si dovrà procedere alla progettazione di un intervento di recupero e restauro filologico anche del bene crollato, in cui coinvolgere professionalità e competenze specifiche.

Il Comune provvederà secondo le indicazioni della Soprintendenza alla messa in sicurezza procedendo in danno ai proprietari dei terreni e contestualmente si avvieranno tutte le procedure tecnico-amministrative per le fasi successive.