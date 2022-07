Convegno Internazionale Associazione Italiana Misofonia a Salerno

Il 2 e il 3 luglio la città di Salerno ospiterà il primo Convegno Internazionale deII’Associazione Italiana Misofonia, realizzato in collaborazione con il Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica e il patrocinio deII’Ordine Psicologi della Regione Campania.

La due giorni, resa possibile dalla volontà di Mario Campanino, Presidente AIMIF, vedrà la presenza di alcuni delle voci più rilevanti del mondo accademico e scientifico in ambito psicologico e neurologico.

“Eccezione fatta per gli addetti ai Iavori – spiega il Presidente deII’Associazione Italiana Misofonia – oggi in Italia sono ancora troppo poche le persone che sanno cosa sia realmente la Misofonia e quali disturbi quotidiani comporti per i soggetti che ne sono affetti.

Il convegno nasce perciò con due fondamentali intenti: diffondere in maniera capillare la cognizione di questo disturbo e farne così una patologia riconosciuta a livello medico tale da garantire agevolazioni quotidiane e sostegno concreto.

Il programma del Convegno è molto intenso:

si parte alle 11.30 con la conferenza stampa durante la quale il presidente Campanino presenterà i relatori internazionali come Zachary Rosenthal, Direttore del Center for Misophonia and Emotion Regulation del Duke University Medical Center e gli ospiti che interverranno come Antonietta Grandinetti, Presidente Commissione Sanità dell’Ordine Psicologi della Regione Campania e Salvatore Salzillo, Presidente Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica.

Nel pomeriggio del 2 Luglio invece si darà il via al vero e proprio convegno:

16:00 – Quanto resta da fare sulla Misofonia? Le attività dell’AIMIF a livello nazionale e internazionale – Mario Campanino, Presidente AIMIF – Associazione Italiana Misofonia.

16:15 – AIMIF e CIPPS, storia e ragioni di un impegno comune – Salvatore Salzillo, Presidente CIPPS – Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica, Salerno.

16:30 – Capire la Misofonia: quali sono le diagnosi psichiatriche associate e le correlazioni

mediche? – M. Zachary Rosenthal, Direttore Center for Misophonia and Emotion Regulation, Duke University Medical Center, North Carolina.

17:30 – La misofonia: dalla teoria alla ricerca di una pratica clinica integrata – Francesco

Sessa e Valerio De Masi, CIPPS – Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica, Salerno.

18:00 – Tavola rotonda – I relatori discutono domande e argomenti proposti dal pubblico.

18.30 – Osservazioni conclusive e prospettive di intervento Antonietta Grandinetti, Presidente Commissione Sanità dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

Il convegno è gratuito e aperto a tutte le persone interessate a conoscere e curare la Misofonia, ad ascoltare e condividere conoscenze, competenze ed esperienze.

Per info e iscrizioni: www.misofonia.it

Segreteria Organizzativa AIMIF: aimif@aimif.it