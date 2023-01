Conclusa la settima edizione di About Dance.

Si è conclusa ieri la VII edizione di About Dance, il winter campus dedicato alla danza che dal 6 all’8 gennaio ha animato gli spazi del Centro Sociale di Salerno.

Anche questa nuova edizione ha visto la partecipazione di grandi professionisti e nomi di spicco nel panorama tersicoreo nazionale e internazionale che hanno incontrato i tanti giovani allievi danzatori provenienti dall’Italia e dall’estero per vivere una tre giorni dedicata alla formazione della danza e al divertimento.

Le intense giornate di stage e lezioni sono terminate domenica 8 gennaio presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno con il alla presenza della giuria composta dai Maestri: Kristina Grigorova, Mauro Astolfi, Verena Filippini e Alessia Landi che hanno assegnato premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo “About Dance” per la migliore idea coreografica è stata la coreografia Manolo del coreografo Giovanni Mauriello di Giugliano in Campania.

Inoltre, nelle diverse sezioni e categorie, sono state assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali: “INNOVAZIONE”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “MUSICALITÀ”, “PRESENZA SCENICA”.

www.aboutdance.it

Partner dell’evento: DADA marketing e comunicazione

Media partner: Radio Bussola 24