Concerto al tramonto ad Amalfi

Un’esperienza emozionale unica al mondo, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case gioiello incastonate nella roccia a strapiombo sul mare. Ad Amalfi ritorna la magia del Concerto al Tramonto, lungo promenade e panorami che lasciano senza fiato: musica e natura si contaminano per la grande tradizione avviata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

«È uno degli eventi di punta di “Amalfi Summer Fest” per immergersi nelle nostre bellezze – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Si inserisce nella nostra ampia progettualità turistica della DMO Visit Amalfi, che promuove la nostra destinazione, invitando a lasciarsi ispirare e sorprendere dai suoi angoli più nascosti, dalla sua cultura per vivere un’esperienza indimenticabile, slow, per recuperare il contatto diretto con la natura e il territorio in tutte le sue potenzialità. Per vivere emozioni indimenticabili che resteranno impresse per sempre e rendere Amalfi ancora più affascinante, smart e suggestiva».

Al calar del sole, al Piazzale di Lone, in uno dei più suggestivi angoli dei villaggi di Amalfi, venerdì 2 agosto 2024 alle ore 19:30 un concerto di voce e chitarra illuminato solo dai colori di un magico tramonto sul mare della Costa d’Amalfi. Con le voci di Lucy Kiely e Nuccia Paolillo, accompagnate da Cherubino Fariello alla chitarra e Pietro Pinto alle percussioni.

«Si apre il mese di agosto all’insegna dei grandi eventi per Amalfi Summer Fest, dopo il successo dell’edizione 2024 di Amalfi in Jazz. – insiste la delegata alla Cultura e agli Eventi, Enza Cobalto – Il Concerto al Tramonto è un grande cult della Costa d’Amalfi, che quest’anno si spinge ancora oltre, coniugando il pop internazionale e la grande canzone napoletana, in un recupero antropologico affinché non vada disperso. Avremo due protagoniste indiscusse, Lucy Kiely e la voce potente dell’attrice e cantante Nuccia Paolillo insieme: sarà uno spettacolo sublime ed inedito. Ci saranno grandi classici del patrimonio artistico della musica napoletana, amata in tutto il mondo ed apprezzata dal nostro pubblico internazionale. Ma grandi slanci di bossa nova e latin jazz, con spinte funk contemporanee e soul, da Pino Daniele a Stevie Wonder. Spazio anche alla memoria identitaria e antropologica attraverso il repertorio popolare ed etno folk, con la parte ritmica coinvolgente, in un variegato repertorio canoro e strumentale. Le frazioni più alte offrono meravigliosi balconi su Amalfi in uno spettacolo unico: un’occasione da non perdere, come sempre ad ingresso libero».

Un impatto emozionale fortissimo, in una rivisitazione in chiave “bossa” di tutta la musica contemporanea e classica napoletana, con un live tutto in acustico (voci, chitarra , batteria).

Lucy Kiely è una cantante e compositrice jazz di Sydney, in Australia, che ora vive e lavora a tempo pieno nella spettacolare Costa d’Amalfi. una cantante eccezionale con una voce ricca e unica e offre un suono fresco e sofisticato.

Sotto la guida di molti dei migliori cantanti jazz australiani e due volte diplomata SIMA Young Women in Jazz, Lucy si è esibita in innumerevoli luoghi meravigliosi a Sydney, Parigi, New York e in tutta Italia

Insieme a lei, on stage Cherubino Fariello, musicista versatile sia come chitarrista classico che come chitarrista di musica pop, jazz, blues, rock. Nel 2014 prende parte alla realizzazione dell’album “Run Away” con la formazione Isolacustica quintet a cui partecipano musicisti di alto livello scalando la classifica iTunes per circa un mese. Dal 2002 al 2008 ha fatto parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare, partecipando a più tournée Internazionali.

Alla parte ritmica Pietro Pinto, batterista con una lunga carriera alle spalle con la passione sudamericana e il pop/jazz. Inizia a suonare negli anni ’60 nei più prestigiosi night club della Costiera Amalfitana. Nel corso della sua carriera con il gruppo costiero “Love Men” fa esperienze internazionali su navi da crociera (Grimaldi Lines – Sitmar Cruises) suonando negli States e in Europa.

Nuccia Paolillo è una delle voci più amate in Costiera Amalfitana, perché con la sua voce calda e melodiosa riesce a proiettare nelle grandi atmosfere della Canzone Classica Napoletana, teatralizzando i brani e mantenendo vivo il grande repertorio partenopeo, dividendosi tra musica e teatro.