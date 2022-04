Concerto al Duomo per raccogliere fondi pro Ucraina grazie al Rotary e Rotaract Club Salerno Duomo e al Conservatorio Martucci di Salerno.  

Quattro giovani eccellenze del “Conservatorio Martucci di Salerno”: due pianisti, Davide Cesarano e Gianluca Buonocore; un violinista, Mauro Tamburo, e una violoncellista, Ludovica Ventre, hanno incantato il numeroso pubblico presente nella storica “Sala San Tommaso” del “Duomo di Salerno” eseguendo dei brani molto impegnativi del grande repertorio cameristico: il “Trio per archi e pianoforte n.3 in Do minore, opera 1 n.3” di Ludwig van Beethoven, un ‘esecuzione ricca di enfasi emotiva, e il “Trio per pianoforte n.1 in Re Minore, op:49” di Felix Mendelssohn che ha alternato momenti di grande dolcezza a momenti molto energici. I quattro talenti salernitani hanno ricevuto gli applausi entusiasti del pubblico alla fine del concerto organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Vincenzo Abate, per raccogliere fondi a favore delle popolazione ucraina:” Questo concerto è un’iniziativa che segue quella organizzata insieme ad altri tre Club Rotary cittadini: “Rotary Club Salerno a.f.1949”, presieduto dalla professoressa Maria Rosaria Lombardi, “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dalla dottoressa Antonella Cocurullo e “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Raffaele Napoli, che è consistita nell’acquisto di una Autoambulanza che è stata donata alla “Protezione Civile” per l’Ucraina. Don Michele Pecoraro, Parroco del Duomo di Salerno, ha sottolineato la drammaticità del momento che l’intero mondo sta vivendo:” E’ un messaggio di Pace che viene lanciato da tutti noi per questa popolazione che sta subendo una violenza inspiegabile in questi territori martoriati dalla guerra ”. Alla serata, presentata dalla dottoressa Rosaria Flora Ferrara, Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, ha partecipato il Maestro Fulvio Attiano, Docente di Musica da Camera al “Conservatorio Martucci di Salerno”, diretto dal professor Fulvio Maffia, che ha presentato i suoi eccellenti allievi che frequentano i corsi accademici del Conservatorio:” Il triennio di primo livello e il biennio di secondo livello: tutti e quattro seguono il corso di Musica da Camera nella mia classe”. Continua il connubio tra Il “Rotary Club Salerno Duomo” e il Conservatorio di Salerno dopo l’assegnazione di sei borse di studio consegnate lo scorso anno ai migliori allievi di quella che è è una vera e propria fucina di talenti : ” Anche quest’anno assegneremo delle borse di studio agli allievi più meritevoli del Conservatorio Martucci” ha annunciato il Presidente Vincenzo Abate. A portare i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli è stato l’Assessore Alessandro Ferrara, mentre quelli al Governatore del Distretto Rotary 2101, Costantino Astarita, sono stati portati dall’Assistente del Governatore Ciro Senatore.

Aniello Palumbo