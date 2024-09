Circe la donna, spettacolo a Villa Guariglia

Uno spettacolo di successo diventa fulcro di uno stage formativo rivolto a giovani allievi di teatro e agli attori. E’ quanto propone l’associazione culturale salernitana Scena Teatro rieditando, in chiave didattica, “Circe la donna”.

Tratto dai testi di M. Miller, J.A. Webstre e di M. Wood, su rilettura e adattamento scenico di Antonello De Rosa, lo stage di trentasei ore ha coinvolto quindici, tra attrici/attori professionisti e studenti di alcune scuole d’arte drammatica che dal 4 settembre hanno messo a fuoco quanto di umanamente contradditorio c’è nella maga cattiva della mitologia greca: irruenta e pacata, mantide e dea, madre e nemica, forte e insicura.

Lo stage culminerà in uno spettacolo sabato 28 settembre a Villa Guariglia di Raito (Vietri sul Mare), articolato in tre step (ore 17:00, ore 18:30 e l’ultimo alle 20:00) che vedrà la partecipazione straordinaria dell’attrice Elena Croce e del musicista Enzo Tammuriello.

«Circe, la maga crudele è una donna sola», spiega Antonello De Rosa, regista dello spettacolo e docente dello stage «che vorrebbe amare ed essere amata e, per questo diventa il simbolo della solitudine che è in noi, non procurata dagli altri, ma scelta per sopravvivere».

Il costo del biglietto è di € 10,00 e consigliata la prenotazione al 3922710524- 3333067832 – scenateatrosalerno@gmail.com