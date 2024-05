C’è un domani da creare | UNISA e TIM Enterprise in dialogo sulle sfide del futuro, lunedì 4 Università di Salerno

Martedì 4 giugno, alle ore 11.00, al campus di Fisciano, TIM Enterprise e Università di Salerno insieme per una giornata di incontro e approfondimento di alcune delle tematiche fondamentali nel processo di trasformazione digitale del Paese.

“C’è un domani da creare” è il messaggio sfidante da cui muove il dibattito a più voci che vedrà – nella prima parte della giornata – i professionisti di TIM Entreprise e i docenti dell’Ateneo dialogare su Cloud, AI, Cybersecurity e Quantum.

Dopo i saluti istituzionali di apertura del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia e di Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer TIM Enterprise, si aprirà il Talk tematico che vedrà la partecipazione e gli interventi di: Claudio Ricci, Responsabile Offerta IT & Cloud di TIM Enterprise, Francesco Meneghetti, CEO di Mindicity, Mario Vento, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata -UniSA e Francesco Palmieri, Dipartimento di Informatica -UniSA.

Nella seconda parte sarà presentato e illustrato il Project Work dedicato agli studenti dell’Ateneo: un’opportunità per lavorare in gruppo e mettere in campo le proprie competenze, affiancati dagli esperti di TIM Enterprise. Prenderanno parte al lancio dell’iniziativa i docenti dell’Università degli Studi di Salerno: Francesco Colace, Delegat al Placement per l’Area Scientifica, Raffaele D’Alessio, Delegato al Placement per l’Area Umanistica, Alfredo De Santis, Dipartimento di Informatica -UniSA, Mimmo Parente, Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems-UniSA e Tiziano Zarra, Delegato Terza Missione e Valorizzazione della Ricerca.

Al termine del Project Work, gli studenti che si saranno particolarmente distinti per le loro idee avranno l’opportunità di vivere l’esperienza di una Company Visit presso le sedi TIM di Roma.

Segue il programma dei lavori.