Casa Sanremo Performer – Premio Pepi Morgia, audizioni a Battipaglia

La nuova attesissima Prima edizione Casa Sanremo Performer – Premio Pepi Morgia accende i motori e la Commissione Artistica arriva nella nostra città di Battipaglia il 19 Ottobre presso Welldance Centro Studi Danza di Francesca e Giorgia Mirra.

La scuola è stata selezionata come Partner Ufficiale del grande evento che nel periodo del Festival porterà la danza al Palafiori di Sanremo.

Casa Sanremo PERFORMER selezionerà in tutta ITALIA 4 diverse sezioni: Interpreti e Cantautori – Autori di brani inediti – Ballerini – Attori che diventeranno così un UNICUM nell’esecuzione definitiva al PALAFIORI DI SANREMO.

Il Premio che ricorda Pepi Morgia (il grande Direttore Luci e Regista di tantissime produzioni televisive e Concerti con i più grandi nomi della musica italiana ed internazionale), richiama e mette in “luce” i Performer, in una definizione professionale che contiene Arte, Musica e Spettacolo.

L’idea, è quella di partire dai luoghi di formazione, di ispirazione e creatività, di tecnica e studio; e per la Regione Campania è stata selezionata scuola Partener Ufficiale dell’evento Welldance Centro Studi Danza di Francesca e Giorgia Mirra. Mission delle insegnanti è consentire ad ogni allievo una formazione il più vasta possibile così da stimolare l’artisticità di danzatori completi.

Welldance Centro Studi Danza si distingue per la varietà e la qualità dei corsi offerti, dalle tecniche accademiche alla danza aerea, seguendo un programma didattico e metodologico indirizzato a formare un danzatore professionista completo, in accordo con le tappe dello sviluppo fisico e psicofisico.

Francesca Mirra, co-fondatrice della scuola, racconta con entusiasmo le origini della scuola Welldance: “Fin da piccola la danza è sempre stata parte fondamentale della mia vita. Con mia sorella Giorgia, abbiamo voluto creare un ambiente in cui la danza si unisce al benessere fisico e mentale, ponendo attenzione alle singole caratteristiche di ogni allievo, in modo che ognuno possa non solo imparare la tecnica della danza, ma anche crescere come artista e persona.”

Francesca, laureata all’Accademia di Danza di Roma e oggi docente di tecnica di danza contemporanea e storia della danza al Liceo Coreutico Alfano I di Salerno, spiega infatti come quotidianamente vive la consapevolezza di quanto sia importante offrire uno spazio sano ai giovani aspiranti danzatori.

Giorgia, laureata in Scienze della Nutrizione Umana, porta un contributo unico alla scuola, integrando i programmi di studio con consulenze nutrizionali.

“La mia formazione è di duplice natura perché mi prefiggo di aver cura nel sostenere e guidare i nostri giovani allievi anche negli aspetti legati all’alimentazione e al benessere. Il nostro obbiettivo è avviare gli allievi al professionismo nel mondo della danza e contemporaneamente dare loro una giusta disciplina fisica e mentale per una sana crescita.”

Essere una Scuola Inclusiva e Multidisciplinare è uno dei valori aggiunti di Welldance Centro Studi Danza, una scuola di danza accademica dove si incontrano passione, professionalità e attenzione al singolo allievo.