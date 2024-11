Carta del Docente 2024: come usare il bonus formazione con Unicusano Salerno

Ogni anno scolastico, agli insegnanti di ruolo delle scuole statali viene assegnata la Carta del Docente, un bonus dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale, fondamentale per sostenere la loro crescita continua e migliorare la qualità dell’insegnamento. La Carta del Docente 2024 permette di accedere a un credito annuale da spendere presso enti, esercenti e strutture accreditate per attività di formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

Da oggi, grazie a questa iniziativa, i docenti possono scegliere di investire il loro bonus iscrivendosi ai Corsi di Laurea Triennale o Magistrale, ai Master e ai Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale offerti dall’Università Niccolò Cusano presso la sede di Salerno.

Utilizzare la Carta del Docente per la formazione accademica consente di valorizzare le proprie competenze, sviluppare nuove abilità e ottenere titoli riconosciuti, senza alcun costo aggiuntivo.

Questa agevolazione è riservata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo pieno che parziale. Rientrano tra i beneficiari anche i docenti in periodo di prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, secondo quanto previsto dall’art. 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, così come i docenti in posizione di comando, distacco o utilizzati in altre funzioni, quelli impegnati nelle scuole italiane all’estero e nelle scuole militari.

L’opportunità di utilizzare la Carta del Docente presso l’Università Niccolò Cusano permette di accedere a percorsi formativi flessibili, pensati per adattarsi alle esigenze dei professionisti dell’istruzione. Scegliere un corso di laurea, un master o un corso di aggiornamento professionale significa investire nel proprio futuro e migliorare il proprio profilo professionale, rafforzando la capacità di innovare e rispondere alle sfide del mondo scolastico.

La Carta del Docente rappresenta un incentivo importante per supportare la preparazione continua dei docenti italiani, aiutandoli a mantenersi aggiornati con le ultime metodologie didattiche e ad ampliare il loro bagaglio di conoscenze. Sfruttare il bonus formazione per conseguire titoli accademici è un’opportunità concreta per migliorare la propria posizione professionale e contribuire al rinnovamento della scuola italiana.

Per maggiori informazioni:

Unicusano Salerno Learning Center

🔺Iscrizioni sempre aperte

🔺Esami in sede

📍via Sichelmanno 22, 84129 Salerno

📱 +39 331 561 8933

🌐 www.centrounicusano.it/salerno/

✉️ unicusanosalerno@gmail.com