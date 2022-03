Caritas apre banco farmaceutico.

In questo periodo di emergenze continue, con la guerra in Ucraina e il Covid che continua a imperversare in tutta Europa, con conseguenze non solo sulla salute, ma anche sull’economia, rendendo ancora più critica la situazione di chi era già in difficoltà, la Caritas di Salerno Campagna Acerno è pronta a mettere un altro tassello nell’ampia rete di aiuto già attiva sul territorio e per andare incontro alle esigenze delle famiglie disagiate.

Partirà ufficialmente mercoledì 23 marzo l’attività del Banco Farmaceutico, situato nella struttura della Caritas in via Bastioni 4 a Salerno. Il Banco sarà aperto ogni mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30. La distribuzione riguarderà in particolar modo i farmaci da banco, ma anche alcuni di quelli per i quali è necessaria la prescrizione medica. Sono esclusi gli psicofarmaci.

Per le caratteristiche peculiari del Banco Farmaceutico, per accedere è necessario aver sostenuto un colloquio presso il Centro di Ascolto Diocesano o presso i Centri di Ascolto parrocchiali, e presentare una richiesta su carta intestata della parrocchia di appartenenza firmata dal parroco.

Per informazioni inerenti il servizio, è possibile contattare il numero di telefono della Caritas 089.226000, il mercoledì mattina dalle 9,30 alle 12,30 e chiedere della dott.ssa Chiancone o della dott.ssa Dovinola