Campus SUD Olicyber, da lunedì 6 febbraio parte il Training Camp ospitato dall’Università di Salerno.

Lunedì 6 febbraio, dalle ore 16.00 e fino alle ore 19.00 presso l’Aula F8 (Edificio F2 – campus di Fisciano), si terrà l’Evento di Inaugurazione e di apertura ufficiale di “Campus SUD Olicyber”, il training camp di formazione e addestramento promosso in vista delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza.

Le Olimpiadi nazionali – in programma a maggio 2023 – sono organizzate ogni anno dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Si tratta di un programma di competizioni mirato a favorire e incentivare l’avvicinamento degli studenti delle scuole alle problematiche della Cybersicurezza. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Programma di valorizzazione delle eccellenze in Cybersicurezza”, le Olimpiadi sono dedicate a tutte le studentesse e agli studenti degli Istituti superiori di secondo grado.

Per l’edizione 2023, il Cybersecurity National Lab ha organizzato 3 training camp preparatori: camp 1 e 2 in programma al Campus ITC ILO di Torino e il camp 3 in programma al Campus di Fisciano – Università di Salerno. L’obiettivo dei training camp è quello di curare la preparazione, teorica e pratica, dei partecipanti alla competizione, in vista della selezione territoriale (18 marzo 2023) e di quella nazionale (27 maggio 2023). Target dei training camp sono gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado che hanno superato la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2023.

In particolare il Campus SUD OliCyber ospitato dall’Ateneo di Salerno è dedicato agli allievi ammessi alla selezione territoriale provenienti da Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, per un totale di circa 120 partecipanti.

Di seguito il Programma dell’Evento inaugurale di Campus SUD OliCyber:

ore 16.00 -16.30 | Introduzione a cura del Cybersecurity National Lab del CINI

Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab

Gaspare Ferraro, Coordinatore di CyberChallenge.IT e di OliCyber

ore 16.30 – 17.00 | Saluti istituzionali

Vincenzo Loia, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno e Presidente della Fondazione SERICS

Paolo Atzeni – Direttore per lo sviluppo di capacità e competenze, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

ore 17.00 – 18.00 | Presentazione Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a cura di:

Montanari Luca, Massarelli Luca e Lucatorto Vito del Servizio Operazioni (CSIRT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

ore 18.00 – 19.00 | Esercitazione a cura dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

ore 19.00 – 19.15 | Intervento a cura di:

Avv. Guido Scorza, Componente del Garante per la Protezione dei Dati Personali

ore 19.15 – 19.30 | Premiazione simulazione a cura dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

————————————————————–

Campus SUD OliCyber | L’agenda

Dopo l’evento inaugurale prenderanno ufficialmente il via i lavori di Campus SUD OliCyber.

Il training camp ospitato dall’Università di Salerno, con il supporto del Dipartimento di Informatica, si svolgerà da lunedì 6 a sabato 11 febbraio, con il seguente programma:

4 ore introduttive finalizzate al setup degli strumenti di lavoro e della metodologia

32 ore di addestramento suddivise in 4 giornate da 8 ore ciascuna, in particolare dedicate a scripting in python, network security, web security, software security e crittografia, alternati tra incontri teorici e di laboratorio

4 ore di simulazione di una competizione Capture-The-Flag (CTF) sullo stile della selezione territoriale e della competizione nazionale

Come in ogni camp, tutti i partecipanti saranno suddivisi in 3 gruppi da 40 persone ciascuno, che si alterneranno nei laboratori previsti dal programma.

L’agenda completa del camp salernitano è disponibile a questo link.