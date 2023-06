Campania Startup 2023, via al bando

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sull’Avviso “Campania Startup 2023”, il cui obiettivo è quello di sostenere la creazione e il consolidamento delle startup innovative ad alta intensità di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi, in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente” – RIS3 Campania.

Possono presentare domanda:

Le micro e piccole imprese iscritte da non più di 5 anni nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza.

Le micro e piccole imprese Iscritte nel Registro delle Imprese presso la CCIAA alla Sezione speciale dedicata alle Startup innovative, operanti nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania.

Persone fisiche che intendano costituire una micro o piccola impresa da iscrivere, entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio alla Sezione speciale dedicata alle Startup innovative operante nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania.

L’investimento minimo da presentare per richiedere le agevolazioni è di € 70.000, l’investimento massimo è di € 500.000. Il contributo va da un minimo ammissibile di € 50.000 ad massimo di € 350.000.L’intensità di aiuto a Fondo Perduto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile, aumentabile all’80%.

La domanda di partecipazione può essere presentata fiono alle ore 23.59 del 31 luglio 2023 ed è accessibile, esclusivamente tramite identità digitale.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – crediamo tanto nell’innovazione e nelle idee dei giovani campani. Il nostro obiettivo è dunque quello di offrire assistenza e consulenza nella redazione del business plan. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.