Buona la partenza della Salernitana in Serie A, ecco le altre favorite e sfavorite

La squadra di Nicola continua a macinare punti e all’undicesima giornata il bottino di 13 punti è una seria ipoteca sulla salvezza, complice un campionato particolarmente complesso e tantissime sfavorite che stanno crollando gara dopo gara.

Ogni sito di scommesse presenta il palinsesto delle quote di Serie A in relazione all’andamento delle squadre, nella prima metà della classifica ci sono due campane, come non accadeva da tempo o probabilmente non si è mai verificato.

I numeri della Salernitana in questa buona partenza

Partiamo dai dati negativi, che sono quelli del reparto offensivo con 13 gol in 11 gare, niente male ma segna ancora poco la Salernitana, tuttavia, gode di una certa stabilità con 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, che rappresentano sicuramente un buon inizio per la squadra di Nicola che punta alla salvezza.

Con una costanza dei risultati come mostrato fino a oggi, la Salernitana potrebbe raggiungere il suo obiettivo anche qualche mese prima della fine del campionato e concentrarsi sul consolidamento della rosa per il prossimo anno.

Il Napoli continua la sua cavalcata

Tra le quote di serie A delle squadre favorite alla vittoria dello scudetto su Betfair, il Napoli è quotato a 2.25 dai bookmaker e c’è poco da dire. I Partenopei stanno dominando in Italia e Champions League, in quella che sta diventando una vera e propria cavalcata verso il trionfo di una stagione, iniziata con il piede giusto.

In campionato il Napoli possiede il reparto offensivo più forte per ora, in Champions League ha segnato ben 10 gol in due gare contro l’Ajax, battendo anche il Liverpool, la banda di Spalletti si è assicurata un posto agli ottavi in largo anticipo: questo Napoli fa paura e non ferma la sua cavalcata.

Juve e Inter passano da favorite a sfavorite

A inizio campionato sia Inter che Juventus erano le favorite insieme al Milan, ma in campionato l’Inter ancora deve trovare la giusta continuità di risultati e vincere qualche scontro diretto, mentre la Juventus sembra ormai fuori da obiettivi importanti sia in Serie A che in Champions.

Ed è proprio nella competizione europea che i Nerazzurri si stanno distinguendo per risultati e determinazione, anche se, la vittoria contro la Viola in campionato, ha dimostrato che la squadra di Inzaghi, ormai è sui binari giusti per il successo.

La Lazio di Sarri possiede il miglior reparto difensivo

Il Sarrismo è conosciuto nel mondo del calcio per la sua qualità offensiva ma quest’anno Maurizio Sarri sta facendo molto di più, non solo ha chiuso al terzo posto la giornata numero 11 battendo una concorrente diretta alla lotta Champions, ma i gol subiti sono soltanto 5, segno che il Sarrismo non è solo multigol ma anche under 2.5.

La Roma perde ma rimane a galla tra le favorite

La Roma stecca contro il Napoli e tenta ancora di approdare nella zona Champions della classifica, nonostante le 3 sconfitte in 11 gare, i Giallorossi di Mourinho continuano a mantenersi a galla a pochi punti dalla vetta e rimangono tra i favoriti per la vittoria Scudetto.