Bomba d’acqua su Salerno e Litoranea, gravi danni a stabilimenti di Pontecagnano.

Bomba d’acqua nella notte su Salerno ed i comuni limitrofi, in particolare Pontecagnano e la Litoranea.

La situazione più allarmante si verificata tra via Alfani e l’incrocio di Via Torino: la bomba d’acqua ha praticamente allagato la sede stradale e creato non pochi danni anche ai magazzini ubicati a piano terra. Pieno d’acqua anche il sottopasso che unisce le due strade.

Le abbondanti precipitazioni di questa notte hanno solo acuito una situazione di pericolo, che si viene a creare in ogni occasione in cui la pioggia viene giù copiosa, senza che nessuno – come denunciano, in particolare, i residenti della zona, intervenga per porvi rimedio.

Ingenti i danni provocati anche sulla Litoranea Magazzeno, nel Comune di Pontecagnano, dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle prime ore di questo sabato 17 settembre su tutta la provincia di Salerno.

Alcuni lidi balneari non hanno retto all’urto delle violentissime raffiche di vento e della bomba d’acqua che si sono riversate anche sulla fascia costiera. Grande lavoro per i vigili del fuoco già dall’alba e problemi anche per la circolazione veicolare per rimuovere tutto quello che si è riversato sulla carreggiata stradale.