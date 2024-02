Bellezza e solidarietà domenica 18 alla Stazione Marittima a cura de Il Calendario delle Spose

Cavalcando l’onda del successo degli scorsi fashion days dedicati al wedding e alla

moda, Il Calendario delle Spose annuncia il primissimo devento del 2024:

Domenica 18 Febbraio presso la prestigiosa Stazione Marittima di Salerno ore 18 per una speciale wedding night proponendo nuove idee a coppie di futuri sposi e soprattutto con un tema molto delicato e importante come quello dell’alopecia grazie al supporto di Claudia Cassia.

Come sempre, a comunicarlo è l’ideatore dell’evento nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, imprenditore napoletano

laureato in Ingegneria Gestionale, che anche stavolta si dichiara molto soddisfatto e felice

di annunciare questa nuova data : ‘’Alopeciart’’ è il tema dei nostri eventi di quest’anno e poter sensibilizzare l’ambiente con un evento di tale portata è motivo di orgoglio professionale e, allo stesso tempo, personale.’’.

L’evento è in collaborazione con l’associazione nazionale Alopecia.

Per le coppie di futuri sposi e i pazienti con alopecia, ci saranno vari partner come

SeiSeta (parrucche, turbanti e toupè), La ragazza col turbante di Lucia La Marca, E Maiuscola eventi, Il brutto anatroccolo per il parrucco, Academy Formazione di Novellino e Siano per il make up, Genny Gessato fotografo e art director di Alopeciart, Fernando Cerrone alla fotografia, Tenuta Elisa , Stefania Ianniello con Sartorie Eventi, Robin & Giovanna per musica e effetti, Musica Classica napoletana con Vieni Vieni cu Mme,

Atellana Tours, la Torronata, Gioielli di Gianni Falcone, Elena Gambardella come centro estetico, Arold & Arold sposo Uomo e Antonella D’Auria sposa e damine tutti coordinati da Wedding Express.

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 e finirà alle ore 22.30 per tutti che potranno così

visionare gli espositori di settore, alle 21-30 ci sarà la sfilata di Antonella D’Auria che

avrà 8 modelle speciali, ragazze comuni con alopecia, capitate da Giulia Caputo, per

dare risalto ad un problema che oggi troppo poco se ne parla. Per l’uomo Arold & Arold.

La comunicazione dell’evento è a cura di Millimetrica.

Presenterà l’evento Bruno Gaipa di Radio Punto Nuovo.

Coordinatore della sfilata Maurizio Cirillo.

All’evento sarà anche possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario

2025. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il

loro viaggio di nozze e non solo.

I restanti

Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2024 sono

riportati su www.ilcalendariodellespose.com.