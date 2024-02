Aci Salerno, con le sue 70 strutture sul territorio provinciale, aderisce a M’illumino di meno, la campagna di RAI Radio2

Nella Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, l’Automobile Club Salerno aderisce alla campagna di sensibilizzazione “M’illumino di meno”, organizzata da RAI Radio 2, spegnendo le luci non necessarie e le insegne delle sedi degli Uffici di Salerno, delle Delegazioni, delle Agenzie Ssra Assicurazioni e Aci Point, dei Centri di Soccorso Stradale Aci Global, delle Autoscuole Aci Ready2go dalle ore 18:00 fino all’alba.

La sostenibilità ambientale è un obiettivo non soltanto per il settore dell’auto e della mobilità, ma più in generale per tutti i comparti economici e produttivi: un traguardo raggiungibile solo con l’impegno di tutti, anche nell’adozione di stili di vita eco-responsabili. ACI promuove da sempre comportamenti consapevoli e rispettosi, su strada come in ogni ambiente civico.

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno – Vincenzo Demasi – “invita tutti a spegnere sempre le luci non necessarie e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, ma sempre con uno sguardo attento alla sicurezza urbana e stradale”.

E Giovanni Caturano –Direttore dell’Aci Salerno – conferma che “ogni piccolo gesto, che ciascuno di noi è chiamato a mettere in campo, può contribuire a diffondere la cultura del risparmio e della riduzione degli sprechi”.