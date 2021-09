Beautiful Losers, Peppe Servillo all’Arena Ghirelli domenica 5.

Domenica 5 settembre 2021, alle ore 21, negli spazi dell’Arena del Teatro Ghirelli per il finissage della mostra “Stories from the rooms”, organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, ci sarà un altro evento unico, il reading-spettacolo di Peppe Servillo “Beautiful Losers”.

Un progetto pensato in esclusiva per la rassegna “Racconti del Contemporaneo V Edizione”. L’appuntamento di domani sera rientra nella sezione “Fuori Palazzo” realizzata in collaborazione con Casa del Contemporaneo-Teatro Ghirelli e la Fondazione Ebris.

“BEAUTIFUL LOSERS”. Sarà la poesia il filo rosso che caratterizza quest’ultimo appuntamento della rassegna. La poesia di un artista unico nel suo genere come Leonard Cohen e quella del mito Federico Garcia Lorca. Saranno loro i protagonisti di “Beautiful Losers”, reading-spettacolo in cui l’istrionico cantante, interprete e attore casertano Peppe Servillo si confronterà prima con la narrazione della poetica di Leonard Cohen, accompagnato dalla famigerata rocker e attrice bolognese, Angela Baraldi, con la chitarra acustica di Diana Tejera, e poi con la figura irraggiungibile di Federico Garcia Lorca, faro luminoso nell’esperienza creativa del cantautore canadese, accompagnato dalla chitarra flamenca di Mauro di Domenico.

Per partecipare al concerto è obbligatorio il Green Pass. Info e prenotazioni: 3499438958 teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it.. Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi anche a www.etes.it.

Stories from the rooms e Racconti del Contemporaneo, organizzati dall’Associazione Tempi Moderni, con la curatela di Ono arte contemporanea per la sezione fotografica e la supervisione per la sezione Side exhibition, sono promossi e sostenuti dalla Regione Campania attraverso la Scabec, dalla Fondazione di Comunità Salernitana, dalla Fondazione Carisal, dalla Fondazione Cristiano Tosi, da Metoda, Project Finance 4.0, Ritonnaro, Sada e Banca Sella ed hanno il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Salerno. Sarà possibile visitare la mostra anche con Campania Artecard, il pass della Regione Campania che permette di visitare i luoghi della cultura in Campania; ai titolari è riservato il biglietto ridotto per l’ingresso. Si ringrazia per la collaborazione Casa del Contemporaneo presso il Teatro Ghirelli e Fondazione Ebris, per gli eventi della Rassegna “Fuori Palazzo”.

Partner tecnici sono Del Basso, Medi Blue, Pedone & Tomeo, Smyb, Trucillo e Guardian.

www.storiesfromtherooms.com

www.tempimodernidee.com

info@tempimodernidee.com