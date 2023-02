Bando Isi Inail 2023 fino a 130.000 a fondo perduto, incentivi per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Parte il Bando Isi Inail 2023. L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, ma anche di incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali.

L’iniziativa è rivolta alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e agli enti del terzo settore; ed è previsto un finanziamento a fondo perdutofino a 130.000,00 euro per ciascun progetto.

Previsto anche un focus sul settore della ristorazione, bar e minimarket che potranno sostituire le proprie attrezzature.

Le domande di partecipazione potranno essere caricate dal 2 maggio al 16 giungo sul portale Inail. Per avere tutti i dettagli sull’Avviso è possibile rivolgersi alla Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Lo sportello,in via San Sebastiano a Sala Consilina, offre assistenza e supporto per l’analisi documentale, l’analisi della fattibilità, la gestione e monitoraggio della pratica e la rendicontazione.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.