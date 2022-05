Bandiere Blu, per la Campania dentro Ispani, fuori San Mauro Cilento e Sapri.

Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca.

I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici.

Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Ecco dunque le Bandiere Blu 2022 per la Campania:

NAPOLI

127. Vico Equense

128. Piano di Sorrento

129. Sorrento

130. Massa Lubrense

131. Anacapri

SALERNO

132. Positano

133. Capaccio

134. Agropoli

135. Castellabate

136. Montecorice

137. Pollica

138. Casal Velino

139. Ascea

140. Pisciotta

141. Centola

142. Camerota

143. Ispani

144. Vibonati

Ed ecco l’elencoo degli approdi:

NAPOLI

24. Sudcantieri (Pozzuoli)

25. Porto Turistico di Capri (Capri)

26. Yachting Santa Margherita (Procida)

27. Cala degli Aragonesi (Casamicciola)

SALERNO

28. Marina D’Arechi (Salerno)

29. Porto Turistico di Agropoli (Agropoli)

30. Marina di Acciaroli (Pollica)

31. Porto Turistico di Palinuro (Centola)

32. Marina di Camerota