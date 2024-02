Asportata massa tumorale di quasi 5 chili all’Ospedale di Nocera

Un’equipe di chirurghi dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, guidata dal Dott. Roberto Sanseverino, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell’ASL Salerno, ha eseguito un intervento chirurgico di eccezionale complessità per rimuovere un tumore di quasi 5 kg da un paziente di 63 anni.

L’operazione, durata circa due ore, è stata possibile grazie alla tempestiva diagnosi della massa tumorale, localizzata sul rene destro del paziente e in espansione verso i grossi vasi del corpo, in particolare la vena cava.

“Questo intervento rappresenta un esempio tangibile dell’eccellenza sanitaria che la nostra ASL è in grado di esprimere”, ha sottolineato il Dott. Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’ASL Salerno. “Gli investimenti in competenze e tecnologie all’avanguardia ci permettono di offrire ai nostri pazienti prestazioni di altissimo livello, anche in casi complessi come questo”.

L’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta un punto di riferimento per la provincia di Salerno e per l’intera Campania, non solo per l’alta complessità ospedaliera, ma anche per il recupero della mobilità passiva. La stretta collaborazione con gli altri presidi dell’ASL garantisce una rete ospedaliera efficiente e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

L’intervento è stato un successo e il paziente è in buone condizioni.