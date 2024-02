Torna Dire Danza, Fabrizio Mainini testimoniale della XX Edizione

Talento e energia: le qualità richieste ai partecipanti sono le caratteristiche del testimonial dell’evento. Fabrizio Mainini, uno dei principali ballerini e coreografi conosciuti e amati dal grande pubblico italiano, ideatore di diverse coreografie della scena televisiva italiana, partner di ballo durante la sua carriera di diverse celebrità, tra cui Heather Parisi e Lorella Cuccarini, sarà il testimonial della XX edizione di Dire Danza, l’evento coreutico ideato e curato da Pina Testa in collaborazione con Antonella Ferrante, per la direzione artistica di Fortuna Capasso.

Appuntamento al Teatro Delle Arti di Salerno venerdì 1 marzo. Per accontentare l’affluenza di scuole, gruppi e danzatori solisti della regione, che quest’anno si esibiranno in palcoscenico anche per festeggiare il ventennale di Dire Danza, la giornata si sdoppia.

Mainini, per due volte Premio Ginestra d’Oro per la Danza e la Tv come coreografo di Tale e Quale Show e I Migliori Anni condotti da Carlo Conti, terrà uno stage a sipario aperto (alle 14 e alle 15) per le scuole e i danzatori.

In serata (alle 17.30 e alle 20.30) il re della danza in tv parteciperà allo spettacolo: giovani talenti si esibiranno al suo cospetto, nella speranza di ricevere da quel rapido scambio di sguardi con il loro idolo, il suggerimento per spiccare il volo nel mondo della danza.