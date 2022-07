Aspettando…Il Mio San Marzano, lunedì 18 ad Acerra.

Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte dei Cani, 37 ad Acerra, si rinnova l’appuntamento annuale de “Aspettando…Il Mio San Marzano”, la festa che celebra il pomodoro San Marzano nella sua fase di raccolta, organizzato da La Buona Tavola Magazine e promosso da Solania srl, azienda leader nel settore della coltivazione e trasformazione del Pomodoro San Marzano e Cooperativa San Gabriele, con la collaborazione di Perrella srl, suo distributore in Campania e Molise e la partecipazione straordinaria dei curatori della 50 Top Pizza: Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere.

Pizze e piatti semplici della tradizione saranno le parole chiave dell’evento. Il percorso degustativo prevede: Fresella di Giuseppe Petrella realizzata con grani autoctoni di Acerra e pomodoro San Marzano all’insalata, i primi dello Chef Giuseppe Daddio della scuola Dolce&Salato, dello Chef Marco Iavazzo, di Chef Pasquale Cerchia del Ristorante Pizzeria Masaniello a Maiori, il San Marzano è…Vesuvio, ovvero, Vulcano di Bufala con centrifugato di basilico a freddo, Provolone del Monaco, colatura di San Marzano Solania e Parmigiano Reggiano di Vincenzo Toppi di Amor Mio a Brusciano, il baccalà di Luigi Esposito di Baccalaiuò ad Acerra, il cuzzutiello con carne al ragù di Antonio Giannattasio di Essenza del Gusto e la Torta realizzata dal Maestro Aniello Di Caprio.

Mentre la degustazione delle pizze a base di San Marzano fresco ruoterà attorno a tre forni. Il primo sarà guidato dai maestri pizzaioli Francesco Martucci, patron della pizzeria I Masanielli di Caserta, e Diego Vitagliano titolare della Pizzeria 10 Diego Vitagliano, entrambi in qualità di brand ambassadors di Solania e dagli ambasciatori della qualità Solania quali Orazio Chiapparino per la Puglia, Giovanni Senese per la Liguria e Luca Piscopo. Il secondo sarà dedicato all’Associazione AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana con il Presidente Antonio Pace e i suoi maestri pizzaioli ed il terzo gestito dall’Accademia PizzaDoc presieduta da Antonio Giaccoli che avrà come protagonisti maestri pizzaioli tra i quali Raffaele Bonetta, Vincenzo Fotia e il team Calabria, Carlo Fiamma, Antonio Fiorillo, Armando Scalella, Alessandro Della Monica, Fabio Di Giovanni e Luca Mendozza.

L’evento sarà occasione gradita agli operatori del settore per scegliere il proprio lotto di coltivazione, mentre ci si dà appuntamento per ottobre per la scelta del lotto di produzione con l’evento Il Mio San Marzano. Il Mio San Marzano è un progetto ambizioso, fortemente voluto dall’amministratore unico di Solania srl Giuseppe Napoletano, grazie al quale pizzaioli e ristoratori possono scegliere il lotto di coltivazione e di produzione e personalizzare l’etichetta della latta di pomodoro San Marzano con il proprio logo, con la propria immagine o con qualsiasi altro segno distintivo. Il progetto risponde alle esigenze della comunità di pizzaioli e ristoratori che vogliono identificarsi in un prodotto e avere garanzia circa il controllo dell’intera filiera dalla semina alla coltivazione, dalla trasformazione alla distribuzione, quest’anno reso ancora più semplice grazie alla certificazione in Blockchain realizzata da Authentico che completa il percorso di trasparenza e sicurezza.

Evento riservato agli operatori del settore enogastronomico ed agroalimentare e agli addetti ai lavori: chef, pizzaioli, ristoratori e giornalisti che potranno confermare la loro adesione alla mail eventi@labuonatavola.org