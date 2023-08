Artisti di strada al Borgo mercoledì 9 ad Agropoli

L’associazione E’ arrivato Godot in partenariato con Iniziative Salerno, grazie al contributo del Comune di Agropoli, presenta la II edizione della Festa degli “Artisti di strada al Borgo” ideata da Marica Pepe, la festa si terrà nel borgo di Agropoli, Mercoledì 9 Agosto 2023 a partire dalle ore 21.00.

L’iniziativa trasforma il borgo del centro storico di Agropoli in un teatro a cielo aperto, per una giornata di animazione e promozione culturale, di eventi artistici con giocolieri musicisti, riuscendo a coinvolgere turisti e cittadini rendendoli protagonisti per una sera.

La manifestazione artistica vede esibirsi musicisti, giocolieri, animatori ed equilibristi , un percorso artistico che parte dal porto di Agropoli attraversa tutto il centro storico, quest’anno sarà anche possibile esibirsi a cappello inviando una email di prenotazione a iniziative.sa@gmail.com

La Manifestazione degli “Artisti di strada al Borgo” mira a diventare un appuntamento itinerante che coinvolgerà prossimamente anche altri borghi del Cilento.



Appuntamento ad Agropoli Borgo Medievale!