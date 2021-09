Armonia, gusto e bellezza. Street art per valorizzare lo spazio pubblico a Battipaglia.

Giovedì 30 settembre alle 19.45 presso la sede dell’Organizzazione di Produttori Armonia (via delle Industrie – Battipaglia) verrà inaugurata l’opera di street art firmata dal graffiti writer e street artist Luispak (Luigi Longobardi) per lo studio Elementi Creativi con la collaborazione di J.Branko (Gennaro Branca), in partnership con l’agenzia di comunicazione integrata piuomenoassociati.

Il murale interessa una superficie di oltre 360 metri quadri divisa in cinque blocchi che richiamano le principali produzioni della OP Armonia: fragola, kiwi, pesca nettarina, arancia clementina e uva.

Grazie alla profondità espressiva della tridimensionalità, le figure sono calate in una dimensione spaziale immaginaria con l’intento di trasmettere la percezione dei frutti come corpi vivi, ognuno nel proprio spazio reale e non virtuale. L’immagine infatti giunge all’occhio come un’esplosione, la stessa emozione che si prova quando il gusto viene investito dal sapore.

La scelta dell’Organizzazione di Produttori che aggrega 80 produttori agricoli del Sud e Centro Italia, oltre ad avere il pregio di valorizzare lo spazio pubblico antistante la sede, testimonia l’attenzione di Armonia per la bellezza, il gusto e la qualità della vita che si può migliorare con uno stile di vita che predilige la natura e sostiene l’arte. Una filosofia che Armonia, presieduta da Marco Eleuteri e diretta da Paolo Mellone, persegue nelle sue produzioni di altissima qualità, come la linea Dolcefrutta, e con una attenzione per il territorio, la sostenibilità ambientale e il packaging di qualità.

Durate la serata inaugurale sarà possibile ammirare l’opera, incontrare gli autori, e gustare la pizza di Valentino Tafuri (3 Voglie di Battipaglia) tra le migliori d’Italia secondo Gambero Rosso.