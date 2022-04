Andrea Prete eletto presidente della Camera di Commercio di Salerno. Aquino: “I migliori auguri nel segno della continuità”.

Andrea Prete è stato rieletto, ieri, dal Consiglio della Camera di Commercio di Salerno alla carica di presidente dell’Ente. Alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i neo consiglieri hanno scelto la strada della continuità, dando piena fiducia all’operato del presidente uscente.

“La Camera di Commercio di Salerno proseguirà nel cammino fin qui intrapreso al fianco delle imprese – ha affermato il presidente Prete – , soprattutto con interventi di informazione e di assistenza che devono andare ben oltre la dimensione delle risorse finanziarie disponibili”.

Presente alla cerimonia di insediamento anche la Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino che ha espresso i suoi più sinceri auguri al rieletto presidente Andrea Prete, ai componenti del Consiglio Camerale e ai membri della Confesercenti che rappresenteranno gli esercenti in Camera di Commercio.

“Sono felice di questa nuova rielezione del presidente Prete – ha affermato la dottoressa Aquino – a dimostrazione di un lavoro già svolto in modo attento e puntuale. Auguri sinceri ai membri della Confesercenti che ci rappresenteranno in Camera di Commercio: il direttore Pasquale Giglio, il presidente Raffaele Esposito e Gina Molinaro. Un augurio anche al nostro concittadino rieletto in Camera di Commercio Giuseppe Gallo.

Felice di questa rappresentanza che permetterà di delineare ancora di più le potenzialità dei servizi da offrire alle nostre imprese associate e di conseguenza del mio ruolo di responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti a livello provinciale”.