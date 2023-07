Analisi del sangue, Centri Prelievo di Salerno aperti di sabato anche nel periodo estivo

L’Asl Salerno ricorda alla cittadinanza che i due Punti Prelievo di Salerno:

– Distretto Sanitario 66 – Via Vernieri

– Poliambulatorio di Pastena – Viale Kennedy

sono aperti di sabato mattina per tutto il periodo estivo, dalle ore 08.00 alle ore 10.30.

Tale apertura è stata già disposta in aggiunta alle consuete aperture settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, al fine di evitare attese e rendere il servizio sempre più diffuso e fruibile.

L’utenza potrà accedere senza appuntamento, previo pagamento del Ticket dovuto presso l’ufficio preposto della sede distrettuale o presso il più vicino sportello abilitato al pagamento PA.