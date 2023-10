Alla ventinovesima edizione delle “Olimpiadi 50&Più” di Castellaneta Marina, gli atleti della provincia di Salerno, si posizionano al secondo posto

Sport, amicizia, condivisione e solidarietà, sono stati gli ingredienti della terza edizione di “IMMAGINA 2023” uno dei grandi eventi promossi dall’associazione “50&Più” che si è tenuto dal 10 al 18 settembre a Castellaneta Marina (Ta) e che ha coinvolto circa 700 soci. Per la prima volta, “50&Più” e “Amref” hanno agito sinergicamente per la salute dell’Africa. Testimonial della 29° edizione dei giochi olimpici è stato l’atleta Raffaello Leonardo, campione del mondo di canottaggio. Nella Riserva di Stornara, a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, si sono svolte anche le Olimpiadi dedicate agli over50. “Appuntamenti come questi dimostrano il desiderio di vivere momenti all’insegna dello sport, in una competizione sana che mette insieme l’amicizia, che ormai ci lega da anni, il divertimento e la solidarietà”, ha detto Carlo Sangalli, presidente nazionale 50&Più a margine dell’evento. Nell’ambito della terza edizione di “Immagina 2023”, si è svolta la 29a edizione delle Olimpiadi 50&Più. Oltre 500 aspiranti atleti over 50 di ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento a Castellaneta Marina: 297 atlete e 216 atleti che si sono cimentati e sfidati in gare di nuoto, freccette, bocce e ancora arco, tennis, marcia, maratona, ping-pong e basket. A vincere la sfida a squadre di questa edizione, invece, con 1230 punti, sono stati gli atleti della provincia di Lecce, ai quali è stato consegnato il Trofeo 50&Più. Gli atleti della provincia di Salerno, con 701 punti, si sono posizionati al secondo posto, mentre quelli della provincia di Belluno si sono aggiudicati il terzo posto con 663 punti.

I soci della 50epiù di Salerno saliti sul podio sono stati:

Avagliano Maria : medaglia d’oro a freccette e medaglia di bronzo al tiro con l’arco

Castello Giulio Rocco : medaglia d'oro a tennis da tavolo

Bacco Antonio : medaglia d'argento a freccette, basket e tiro con l'arco

Morretta Rosalba : medaglia d'argento a freccette

Muoio Erminia : medaglia d'argento a nuoto

La Rocca Alfonso : medaglia di bronzo a marcia e ciclismo

Cuccurullo Vincenzo : medaglia di bronzo a nuoto e basket

: medaglia di bronzo a nuoto Falivene Severino : medaglia di bronzo a nuoto

Nella cornice di “Immagina 2023” ha preso vita anche la settima edizione della gara di ballo che ha visto vincitori i salernitani: Giulio Rocco Castello e Sofia Palumbo, primi classificati, e Alfonso La Rocca e Maria Avagliano secondi classificati.