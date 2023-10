Salerno in CortoCircuito, da venerdì 6 a domenica 8 al Teatro Nuovo

Si avvicina la XIV edizione del “Salerno in CORTOcircuito –Sguardi sulla società” il Festival salernitano del cortometraggio e del documentario organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno, in collaborazione con diverse Realtà territoriali e previsto quest’anno nei giorni 6-7-8 ottobre dalle ore 20 presso gli spazi del Teatro Nuovo in via V. Laspro 8.

Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo.

Ecco in anteprima per voi il programma della tre giorni:

Programma Festival Salerno in CORTOcircuito “Sguardi sulla società”

Venerdì 6 ottobre ore 20

– Corto “La possibilità del bene” di Enrico Francese realizzato con il Liceo Alfano I di Salerno – Premio del MIGLIOR CORTOMETRAGGIO PER LA GIURIA POPOLARE “Elvira Notari” Salerno in CORTOcircuito 2022

– Cortometraggio “Tra il quadro e la cornice” di Vincenzo De Angeliis (11.00)

– Documentario “Octubre” della Compagnia Encuentro (20.00)

– Cortometraggio “Per averci creduto” di Luca Guardabascio (21.00)

– Documentario “Della stessa madre” delle classi 3°B e 4°B Liceo Statale “Alfano I” con la regia di Enrico Francese (4.00)

– Cortometraggio “So arrivato” di Loreto Crisci (14.00)

– Documentario “Il disastro di Balvano: l’intervista” di Gabriele Battimelli ( 19.00)

– Cortometraggio “Dentro di me” di Umberto Squitieri (18.35)

Sabato 7 ottobre ore 20

– Documentario “La terra mi tiene” di Sara Manisera (1h 05s)

– Cortometraggio “Buongiorno Scuola” di Antonio Del Gaudio (13.30)

– Cortometraggio “Bianca è perduta” del Collettivo The lost boys (5.54)

– Cortometraggio “La storia non si deve ripetere” di Sharon Cavallo (1.30)

– Cortometraggio “Dopo” di Antonio Del Gaudio (4.10)

– Documentario “Decostructo” di Marina Ingenito (30.00)

Domenica 8 ottobre 2023 ore 20

– Cortometraggio “Una guerra entre nosotros” della Compagnia Encuentro (18.00)

– Documentario “Il vicolo dei sogni” di Lorenzo Giroffi (19.00)

– Documentario “il racconto di Dodò” della Cooperativa sociale “Il Portico” (2.45)

– Cortometraggio “Do we have a chance” di Valentina Galdi (4.40)

– Cortometraggio “Rumore” di Giovanni Capano (7.10)

– Documentario Fuori concorso “Gitè” sul Git di Banca Etica Salerno (27.50)

– Video di presentazione fuori concorso “Una missione per custodire il creato” sul progetto “2ND HAND SOLIDALE” (9.00)

Premiazioni

Premio del MIGLIOR CORTOMETRAGGIO per la Giuria popolare “Elvira Notari”.

Premio MIGLIOR CORTOMETRAGGIO per la Giuria tecnica “UGO PIRRO”

Premio MIGLIOR DOCUMENTARIO “Aurelio Laino”

Premio “Marta Naddei” per il giornalismo salernitano

Menzione “Trotula De Ruggiero” per il MIGLIOR LAVORO AUDIOVISIVO DELLE SCUOLE

Menzione MIGLIOR RECITAZIONE “Beatrice Vitoldi”

Menzione “Temistocle Marzano” alla MIGLIOR COLONNA SONORA

Menzione alla CARRIERA DELLA PERSONALITÀ/REALTÀ LOCALE del mondo artistico salernitano

Menzione “La Divina” al miglior lavoro audiovisivo per la PROMOZIONE TURISTICA DI UN LUOGO

Premio delle Arti – Vitruvio Entertainment

Giuria tecnica: Pietro Ammaturo, Anna De Rosa, Antonio Monizzi, Tiziano Citro, Tiziana Varani, Marco Russo, Paola De Cesare.