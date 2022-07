Alessia Landi: un talento salernitano nel corpo di ballo di Alessandra Amoroso a Salerno Danza d’aMare.

Si è tenuto lo scorso 13 luglio il tanto atteso live di Alessandra Amoroso, la nota cantante ha celebrato il duecentesimo concerto della sua carriera allo stadio San Siro di Milano davanti ad una folla di oltre 41mila persone. Nel corpo di ballo spicca il nome di una ballerina salernitana, lei è Alessia Landi. Alessia inizia a studiare danza a Salerno all’età di sei anni. Dopo una laurea in Beni Culturali conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno, decide di seguire la sua passione trasferendosi a Milano dove consegue il diploma presso l’accademia Modulo Factory. Un percorso tutto in salita per la talentuosa ballerina salernitana che successivamente entrerà a far parte del corpo docenti della prestigiosa accademia Mas di Milano, proseguendo poi con la partecipazione a diversi videoclip musicali, fra i quali Prisencolinensinainciusol di e con Adriano Celentano e Roberto Bolle, A un passo da te di Adriano Celentano e Mina, Le canzoni alla radio di e con Max Pezzali. Fino ad oggi in cui si è esibita su uno dei palchi più famosi d’Italia insieme alla cantante Alessandra Amoroso.

Alessia Landi: «Non condivido le polemiche contro Alessandra Amoroso, lavorare con lei mi ha ricordato quanto sia bello vivere delle proprie passioni».

«Ballare a San Siro con Alessandra Amoroso – spiega Alessia Landi– è stata sicuramente una delle esperienze più magiche che abbia mai vissuto. Salire su quel palco, che avevo sempre e solo ammirato da spettatrice, di fronte ad oltre 40mila persone impazienti è stata un’emozione così forte che mi risulta ancora difficile spiegare». In merito alla tempesta di critiche che negli ultimi giorni hanno travolto l’Amoroso a causa di un video in cui la cantante avrebbe negato un selfie ad un suo fan, la ballerina salernitana ha dichiarato: «Alessandra è una persona davvero incredibile, al contrario di quanto purtroppo stia trapelando dai social in questi ultimi giorni. È davvero un odio infondato che non riesco a spiegarmi. È un’artista umile, sempre sorridente, entusiasta e piena di grinta. Mi ha fatto ricordare quanto sia bello e coraggioso vivere delle proprie passioni.

Nonostante i tanti impegni lavorativi che la portano continuamente in giro per l’Italia, Alessia non dimentica mai di tornare nella sua amata Salerno, anche quest’anno infatti sarà ospite di Salerno danza d’aMare dove terrà le sue lezioni il 22 e 23 luglio presso le aule del Centro Sociale di Salerno. In merito a questo nuovo appuntamento ha detto: «È da 6 anni ormai che non vivo più a Salerno ma è sempre bello ritornarci specialmente in contesti come quello del campus di Salerno Danza d’aMare in cui ho la preziosa opportunità di poter condividere la mia danza nella mia città, in quella che per me sarà sempre casa

SALERNO DANZA D’AMARE

Dal 21 al 24 luglio Salerno torna a danzare

Salerno è pronta ad accogliere i tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero in occasione della XIV edizione di “SALERNO DANZA d’aMare”. L’appuntamento più atteso dell’estate, che coniuga danza, mare e divertimento, ha avuto inizio ieri 21 luglio e proseguirà fino al 24 luglio animando gli spazi del Centro Sociale di Salerno. Da sempre la kermesse tersicorea che vede la direzione artistica di Carmine Landi, rappresenta per tanti giovani danzatori, una grande opportunità per perfezionare le competenze pratiche e per sperimentare le potenzialità creative dell’arte tersicorea, con maestri di chiara fama. Una vetrina importante, in tanti hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico. L’evento è stato pensato e creato da un’organizzazione super partes che si propone di far vivere ai tanti danzatori un’esperienza formativa e allo stesso tempo divertente grazie alle tante lezioni di vario livello (principiante/intermedio/avanzato) e stile (Classica, Contemporanea, Moderna, Hip-Hop, Jazz Funk, Heels e altro ancora).

I MAESTRI

Un cast di grandi nomi della danza che si rinnova ogni anno: LITTLE PHIL, ANDRÉ DE LA ROCHE

KRISTINA GRIGOROVA, OLIVIERO BIFULCO, ROSARIO CARDETTINO, ANGELO V. EGARESE e ALESSIA. Come ormai da tradizione, le intense giornate di lezione culmineranno domenica 24 luglio sul palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno dove le allieve e gli allievi dei laboratori coreografici di danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop, dei workshop di contemporanea e di hells, diventeranno i protagonisti assoluti del GALA, danzando le coreografie firmate dai maestri André De La Roche, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Little Phil, Angelo V. Egarese e Alessia.

SALERNO DANZA D’AMARE

