Al Salerno Boat Show anche la Nautica Fusaro, da Cannes a Genova. “Una vetrina importantissima per la Campania”

Dal 1 al 5 novembre 2023 si svolgerà la VII edizione del Salerno Boat Show, organizzata all’interno del prestigioso porto di Marina D’Arechi, saranno in mostra oltre 200 imbarcazioni, oltre 100 espositori e 128 marchi rappresentati, accessori, abbigliamento e servizi per la nautica da diporto, e sarà possibile visitare gratuitamente la mostra ed eseguire le prove in mare.

La cerimonia di apertura si terrà mercoledì 1° novembre alle ore 11.00 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente dell’Associazione industria nautica italiana, Saverio Cecchi, con altre istituzioni locali e nazionali. “Non potevamo mancare per questo altro importante evento – commenta Giovanni Jacobsthal, imprenditore della Nautica Fusaro – dopo le emozioni vissute al Cannes Yachting Festival seguito dalla prestigiosa premiazione, ed al Salone Nautico Internazionale di Genova, saremo presenti presso la Banchina di Riva nel Porto di Marina d’Arechi a Via Salvador Allende con i nostri Yacht, al servizio di tutti coloro che saranno interessati a partecipare all’evento, anche per eseguire le prove in mare”. “Si tratta di una vetrina esclusiva come pochi – continua Antonio Vertechi, altro socio della Nautica Fusaro – ed in quanto cittadini campani siamo ancora più orgogliosi di prendervi parte all’evento nel quale esporremo: la best-seller della linea “Navetta”, l L’Absolute Navetta 58, affiancata dall’Absolute 50 Fly, modello dal design più sportivo. Verranno inoltre esposti i modelli walk-around del cantiere spagnolo De Antonio Yachts, D36 e D42, e le prestigiose imbarcazioni Made in Italy della FIM Yachts, Regina 470 e Regina 340”.