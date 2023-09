Al Picentia Short Film Festival oggi arriva De Giovanni, domani il coreografo e ballerino Nicolò Noto

E’ iniziata sotto il segno del rispetto la seconda giornata del Picentia Book 2023, rassegna dedicata ai libri ed inserita all’interno della settima edizione del Picentia Short Film Festival, festival del cortometraggio che vede alla direzione artistica Luca Capacchione.

Prima che Michele Cioffi, curatore della sezione libri, presentasse il libro della giornata, “Fiore Stanco” di Salvatore Miraglia e Antonella Garofalo, è intervenuta la dirigente scolastica del Besta – Gloriosi di Battipaglia Carmen Miranda lanciando un messaggio forte. “La donna è donna, va rispettata, sempre e comunque, ha detto la preside, e io avrò il coraggio di mandare via, qualora ci fossero, le mele marce dal mio istituto”.

“Fiore stanco” è un libro che affronta una tematica estremamente attuale, quella della violenza sessuale, la presentazione del libro è stata intervallata da letture di poesie da parte dei ragazzi, sulle note musicali di Anna Tatangelo e Mia Martini. Giornata intensa che ha poi visto nel pomeriggio la seconda lezione del Master intensivo di cinema con l’attore e regista Pietro De Silva e la proiezione di diversi cortometraggi ed incontri con gli autori.

Intensa anche la giornata di oggi, 20 settembre con l’incontro alle ore 15 con lo scrittore Maurizio De Giovanni che terrà una masterclass dal tema “Il ponte sulla Campania: dalla letteratura alla tv”.

Così come sarà molto intensa la giornata del 21 settembre che vedrà alle ore 10.30 nel salotto comunale di Battipaglia una masterclass con il coreografo e ballerino Nicolò Noto dal tema “La danza unisce: dal sogno alla realtà” con la partecipazione delle scuole di danza del territorio. A seguire alle ore 15 per la sezione libri la presentazione del volume “La luce è dentro di me” di Maria Gloria Vendramini ed alle ore 17 la presentazione di “Fratelli per sempre” di Francesco Rinaldi, con letture eseguite dall’attore Pascal Persiano. Alle 20.30 ci saranno le proiezioni dei corti in concorso per le categorie Original Version e Docs&Discovery