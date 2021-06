Agri-Cultura Sociale, martedì 29 a Cava.

Entra nel vivo il progetto Agri-Cultura Sociale, finanziato dal GAL ‘Terra è Vita’, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania, Misura 16.9, con cui si intende sostenere progetti realizzati dalle imprese agricole, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati, finalizzati ad integrare il reddito aziendale mediante la diversificazione delle attività in ambito agro-sociale e didattico e mediante l’inclusione sociale, a partire dal recepimento delle specifiche esigenze del territorio.

Ai sensi della Misura regionale, il progetto Agri-Cultura Sociale è realizzato da un partenariato costituito in un’Associazione Temporanea di Scopo composta, nel caso specifico, da 4 cooperative sociali aderenti a Confcooperative Salerno, dall’Istituto comprensivo Carducci-Trezza e da un’azienda agricola del territorio del GAL “Terra è Vita”. Anche il comune di Cava de’ Tirreni supporta il progetto condividendone le finalità.

Il progetto Agri-Cultura Sociale si sviluppa lungo tre direttrici principali: il Turismo sociale, l’Aggregazione e l’Educazione alimentare. Coinvolgerà studenti e famiglie del territorio provinciale in attività formative, culturali, agricole, ludiche e ricreative, secondo un calendario e un programma che saranno illustrati martedì 29 giugno alle ore 12, a Cava dei Tirreni presso l’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza” in via Carlo Santoro 18.

Interverranno alla presentazione:

· Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava dei Tirreni

· Filomena Adinolfi, Dirigente scolastica dell’Istituto Carducci-Trezza

· Francesco Gioia, Presidente del GAL “Terra è Vita”

· Paolo Landi Cooperativa sociale, “Città della Luna”, Capofila dell’ATS

· Francesco Napoli, Cooperativa sociale “Capovolti”

· Carlo Mancuso, Cooperativa sociale “Innova Smart”

· Nicola Merola, Cooperativa sociale “Stalker”

· Ciro Sorrentino, Azienda agricola “Sorrentino”

· Salvatore Scafuri, Presidente Confcooperative Salerno

Parteciperanno all’evento gli studenti dell’Istituto comprensivo “Carducci-Trezza” di Cava dei Tirreni coinvolti nel progetto Agri-Cultura Sociale. Sono invitati a seguire e a partecipare agli eventi tutti gli operatori del settore Agricolo e dell’ambito sociale interessati alla promozione ed allo sviluppo di una nuova forma di Agricoltura Sociale mediante la costituzione di Fattorie Sociali.