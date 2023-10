Affronta le Creature della Notte con la Slot Blood Suckers

Preparati a vivere un’avventura oscura e pericolosa nel regno dei non-morti con Blood Suckers, emozionante slot online targata NetEnt. In questo coinvolgente gioco, i temerari giocatori si ritroveranno faccia a faccia con spietati vampiri, lupi mannari e altre malvagie creature pronte a difendere i loro tesori. Solo armandosi di coraggio e di parecchi paletti di legno sarà possibile abbattere questi nemici e accedere ai favolosi premi nascosti. I 5 rulli e le 25 linee offrono molteplici modi per ottenere preziose combinazioni vincenti. Con la sua atmosfera cupa e inquietante, Blood Suckers catapulta in un mondo horror ricco di insidie mortali ma dal grande potenziale. Affila i denti dell’aglio, prepara la croce e le armi: la lunga notte dei vampiri ti attende. Riuscirai a sconfiggere i signori della notte e a svelarne i sinistri segreti? Scoprilo in Blood Suckers slot gratuita!

Vampiri assetati di sangue in Blood Suckers Megaways

Blood Suckers Megaways è una nuova slot di Red Tiger che segue i classici Blood Suckers e Blood Suckers 2 di NetEnt. Come nella prima versione del 2013, si aprono bare e si infilzano cuori di vampiri con paletti di legno. Uccidere i vampiri fa ottenere Wild casuali, Super Wild, simboli Scatter Bonus o un moltiplicatore delle vincite. Può anche portare a giri gratis extra, quindi è importante scegliere le bare migliori per ottenere le vincite più alte. Come rivela il nome, il gioco presenta il meccanismo Megaways che cambia da 2 a 7 file su ogni rullo ad ogni giro. Creare la combinazione perfetta in questo mondo sanguinario può regalare una vincita massima di oltre 20.000 volte la puntata.

Caratteristiche di gioco di Blood Suckers Megaways

Blood Suckers Megaways è una slot di Red Tiger con 6 rulli e un numero di simboli per rullo che cambia da 2 a 7 ad ogni giro. Il numero variabile di simboli visualizzati fornisce al giocatore da 64 a 117.649 modi per vincere. La puntata minima è 0,1€, quella massima relativamente bassa, 4€.

Blood Suckers Megaways offre un incredibile RTP del 98%, la volatilità è bassa, con vincita massima fino a 20.521 volte la puntata.

Uccidendo vampiri ed evitando di essere morsi, si incontrano le funzionalità Cascading Wins, Wild, Scatter, Modificatori casuali, Free Spins e Bonus Buy.

Ambientazione gotica in Blood Suckers Megaways

Nella slot originale Blood Suckers il giocatore è un cacciatore di vampiri in un castello, premiato per aver ucciso i vampiri conficcandogli paletti nel cuore. Nel sequel c’è invece la giovane vampira Amilia che va al castello a cercare i tesori nascosti dei suoi antenati. In Blood Suckers Megaways il giocatore è di nuovo premiato per aver ucciso queste assetate creature.

Ci troviamo fuori da un edificio, probabilmente il castello dei vampiri. Una fitta nebbia avvolge i dintorni, e poche persone con cappelli alti e abiti d’altri tempi camminano sullo sfondo. Sopra i rulli c’è il logo, sotto il contatore Megaways che indica i modi per vincere ad ogni giro. Ogni rullo può avere da 2 a 7 simboli, per un massimo di 117.649 modi di vincere. Si vince con 3 o più simboli uguali su rulli adiacenti a partire dal primo a sinistra. I simboli vincenti scompaiono e nuovi cadono, dando possibilità di vincite consecutive. Si gioca su cellulari, tablet e desktop.

I simboli che pagano meno sono oggetti vampireschi classici come aglio, balestra, pugnale, bibbia con croce e bottiglia di pozione. Sono identici a quelli del primo Blood Suckers, tranne il pugnale che è una new entry. Questi cinque simboli pagano da 0,4 a 0,6 volte la puntata con 6 simboli. I simboli di valore superiore sono 2 vampiresse e 3 vampiri, gli stessi del primo gioco più una vampira in più. I vampiri pagano da 0,8 a 3 volte la puntata con 6 simboli. Ci sono anche un Wild che sostituisce tutti i simboli tranne lo Scatter, e due Super Wild.