ADR la pusher d’arte, martedì 16 al Teatro Santa Margherita

L’evento ADR LA PUSHER D’ARTE, si terrà il 16 gennaio 2023 ore 19.30 e si articolerà in modulo multimediale, presso il Teatro Santa Margherita in Via D’allora a Salerno.

L’artista Anna De Rosa si racconterà dal palco in un’intervista realizzata dalla giornalista e scrittrice Luciana Mauro e anche attraverso le immagini dei sui quadri, le parole dei sui libri, i video.

Afferma l’artista:

“Racconterà di me chi mi conosce: dalla famiglia agli amici, agli altri artisti, naturalmente apportando un loro contributo creativo e sociale.”

Ospite d’onore della serata il CORO DELLE MANI BIANCHE MARLET curato da Marina del Sorbo e Letizia Di Ruocco che si esibirà con alcuni brani canori.

Si parlerà, inoltre, d’arte con la critica e psicologa dell’Arte Maria Pina Cirillo.

La famiglia di Anna De Rosa sarà rappresentata dalla nipote Anna che interpreterà un monologo teatrale, la figlia Sara leggerà alcuni scritti tratti dai libri della madre.

Inoltre tanti amici che regaleranno momenti di gioia e di condivisione, dialogando su argomenti di interessi vari, come il volontariato e l’associazionismo.

Continua l’artista:

“VOGLIO UN INCONTRO GIOIOSO in cui la condivisione, la poesia, la musica solletichino l’anima dei presenti e diano la serenità necessaria a tutti per vivere una vita strepitosa, perchè la vita di tutti è un romanzo. Parlerò dei miei interessi e Passioni

Vi racconterò gli aspetti di me stessa che mi differenziano.

Racconterò la tua storia.

Imparo sempre dagli altri e con loro mi confronterò.

Mi piace essere utile.

Sono coerente.

Vivo ogni giorno la magia di essere viva e lo trasmetto agli altri”

L’artista ha pensato allo spettacolo come a un’atmosfera accogliente che coinvolge tutto ciò che si trova in sala: la platea, il pubblico seduto, il buio circostante.

Lo spettacolo ha inizio con la proiezione di un video a cui seguiranno altri; gli elementi scenografici rappresentativi sono accostati secondo il gusto dell’artista. Il titolo ADR la PUSHER D’ARTE informa che siamo di fronte alla sua PASSIONE: l’arte.

Racconta l’artista:

“La mia famiglia, i vicini per strada mi vedono sempre trafficare con quadri, mie opere e di altri artisti, con cavalletti… Credo che presso il Palazzo della Provincia di Salerno i custodi siano testimoni pazienti del mio via vai per allestire eventi. Il mio minimalismo è dovuto al non avere budget da investire, altrimenti sarei la Carrà, io metto insieme quello che ho! E soprattutto ho tanta bella gente che crede in me, a cui sono davvero grata.

La mia festa che sarà però di tutti!

La felicità, come diceva Totò, sono attimi di dimenticanza!”

Evento:

ADR la pusher d’arte

Dalle ore 19.30 presso:

TEATRO SANTA MARGHERITA

Via F. D’allora, snc Salerno (SA)