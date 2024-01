A Salerno fa tappa il Cantiere delle Idee M5S con la Vicepresidente del Senato Castellone

Il Cantiere delle Idee farà tappa a Salerno sabato 20 gennaio alle ore 17.30 Hotel Polo Nautico lungomare Cristoforo Colombo. All’evento promosso dal Gruppo territoriale di Salerno e dal coordinatore territoriale Arturo Cosenza saranno presenti la Vicepresidente del Senato della Repubblica Mariolina Castellone, la Coordinatrice Provinciale già deputata M5S Virginia Villani, Roberto Vaino ideatore del format, il Consigliere regionale Michele Cammarano, i senatori Anna Bilotti Francesco Castiello e la già Senatrice Felicia Gaudiano e i Consiglieri comunali Catello Lambiase e Claudia Pecoraro.

“Si tratta di una serie di iniziative di confronto pubblico per cercare di “costruire una società più giusta”, che vuol dire abbattere le diseguaglianze di ogni genere, eliminare il lavoro “nero” e sottopagato, individuare nuove strategie per assicurare un futuro alle nuove generazioni e per trattenere nel nostro Paese i nuovi talenti, creare le condizioni per un accesso dei cittadini ai servizi sociali come scuola e sanità, senza divari tra nord e sud del Paese, e per combattere con ogni strumento il crescente fenomeno della povertà assoluta non solo tra gli adulti, ma anche tra i bambini. Il Cantiere delle Idee è un laboratorio territoriale rivolto ad attivisti e società civile con l’obiettivo di stimolare la partecipazione alla vita politica, uno spazio che si pone l’obiettivo di partire dalla condivisione delle idee per arrivare a costruire una società più giusta”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

L’obiettivo di questa tappa è riuscire a creare una rete con tutta la parte buona della nostra società, con la parte volenterosa del nostro Paese che vuole confrontarsi e lavorare insieme per costruire un progetto, che è quello di trasformare la nostra società in una società più giusta.