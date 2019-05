Todis Salerno Basket 92, under 18 eliminate al concentramento interregionale di Roma.

La Todis Salerno Basket ’92 saluta la fase interregionale del campionato U18 femminile, dopo le sconfitte rimediate nella tre giorni romana.

Lo scorso weekend, dal 3 al 5 maggio, le granatine di coach Andrea Forgione sono scese in campo a Roma sul parquet dell’arena Altero Felici: 59-46 per il Cus Cagliari nella prima partita, in cui non sono bastati i 29 punti di capitan Linda Giulivo e un super terzo quarto (chiuso a -2 con rimonta di dieci punti rispetto a metà partita) per avere ragione delle sarde.

Anche il secondo match ha visto la Todis cadere, stavolta contro Volorosa Brindisi (71-60), anche in tal caso con il capitano campano a far la voce grossa (28 punti, top scorer). Infine, la terza sconfitta contro Andros Palermo in una gara in equilibrio fino alla mezzora, prima dello sprint finale delle siciliane (63-45 il finale). Oltre alla già citata Giulivo, hanno preso parte alle tre sfide le atlete Gasparro, Giada e Dalila Paradisi, Zacà, Cenerini, Fumo, Di Maio, Martella, Puppo, Galizia e Ledda.

Niente da fare dunque per la Todis, alla fase interzona passa il Cus Cagliari. Si chiude qui, dunque, la stagione agonistica del sodalizio salernitano presieduto da Angela Somma che, tuttavia, non fermerà le attività: previsti numerosi raduni per monitorare giovani atlete in grado di poter rinforzare i roster di Serie B e prima squadra nella stagione che verrà.